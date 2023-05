Quem é Dario Durigan, chefe no WhatsApp escolhido para ser o número 2 de Haddad na Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 8, que Gabriel Galípolo será substituído por Dario Durigan na secretaria-executiva da pasta. Galípolo foi indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Durigan deve assumir como número 2 na Fazenda assim que o Senado confirmar os nomes indicados pelo governo para a diretoria do BC.

Ao anunciar o nome de Durigan, Haddad lembrou que já trabalhou com ele no governo federal e na Prefeitura de São Paulo. Até o momento, Durigan é chefe de políticas públicas no Whatsapp Brasil, cargo que ocupa desde janeiro de 2020.

“Não é uma pessoa de apenas altíssima qualidade técnica, mas também que vai perseguir a tarefa da equipe”, disse o ministro.

Formado em direito pela Universidade de São Paulo, mesma faculdade onde Haddad se formou, Durigan tem mestrado em direito e pesquisa jurídica pela Universidade de Brasília.

Durante a graduação, fez estágio no escritório Pinheiro Neto Advogados e no Ministério Público Federal. De 2011 a 2015, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, foi assessor da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência. De 2015 a 2016, foi assessor especial de Haddad na Prefeitura de São Paulo.

Durigan também atuou como advogado sênior na Consultoria Jurídica da União em São Paulo, até 2020, ano em que entrou para o WhatsApp.

Continua após a publicidade

Gabriel Galípolo saiu do Ministério do Fazenda para assumir cargo na diretoria do Banco Central Foto: ANDRE DUSEK/ESTADAO

Haddad disse que a indicação dos novos diretores do BC foi feita apenas nesta segunda-feira porque queria ter o “destinatário certo” para substituir Galípolo na secretaria-executiva. O nome do técnico Ailton Aquino também foi indicado para a diretoria de Fiscalização do banco.

Ao falar das mudanças em entrevista a jornalistas no prédio do ministério em São Paulo, o ministro ainda disse que o Brasil tem todas as condições para superar a última década perdida, de crescimento baixo.

“Penso que estamos no caminho para dar tranquilidade ao investidor nacional e estrangeiro, de uniformizar o entendimento do rumo que estamos tomando. Penso que estamos conseguindo isso. Estamos longe de concluir nossa tarefa, estamos no quinto mês do governo, mas transitando com algum sucesso.”

Em entrevista ao Estadão em 2022, Durigan contou ter liderado os esforços do WhatsApp no Brasil para garantir a segurança dos usuários e a integridade da plataforma nas eleições presidenciais.

“Temos um país bem polarizado e um ambiente difícil. O WhatsApp sabe disso e tem atuado de maneira muito responsável, mobilizando os recursos da empresa de maneira global. O chefe global do WhatsApp tem repetido a importância da democracia brasileira”, disse.