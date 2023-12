O 13º salário, um direito dos trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos, é normalmente pago em duas parcelas. A primeira parte já deve ter sido paga - seu máximo foi no última quinta-feira dia 30.

Já a segunda parcela deve ser paga até o próximo dia 20. Essa parte do valor é menor do que a primeira parcela porque nela incidem todos os descontos, como INSS e Imposto de Renda.

Leia também

Quanto é o 13º salário?

O valor corresponde a um salário do trabalhador, menos os descontos, calculado com base no salário mensal bruto do trabalhador e proporcional ao tempo de serviço naquele ano.

Para saber o valor da primeira parcela, é preciso dividir o salário bruto de novembro por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados. A metade desse valor é o equivalente à primeira parcela do 13º salário.

Para a segunda parcela, o cálculo pode ser mais complicado. Para facilitar, o Estadão lançou uma calculadora do 13º salário, que pode ser acessada por meio deste link. Nela, é possível saber o valor líquido tanto da primeira parcela, quanto da segunda.