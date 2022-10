Desemprego volta a cair e fica em 8,7% em setembro

Publicidade

A taxa de desemprego voltou a cair no Brasil em setembro. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo IBGE, o nível de desocupação no trimestre encerrado no mês passado ficou em 8,7%. No trimestre encerrado em agosto, estava em 8,9%. Essa foi a sétima queda seguida no desemprego no País.

De acordo com os dados do IBGE, a população desocupada ficou em 9,5 milhões de pessoas, o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. A população ocupada, de 99,3 milhões, foi recorde da série iniciada em 2012, com alta de 1% (mais 1 milhão de pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 6,8% (ou mais 6,3 milhões de pessoas) no ano.

A taxa de informalidade foi de 39,4% da população ocupada, ante 40% no trimestre anterior e 40,6% no mesmo trimestre de 2021. O número de trabalhadores informais chegou a 39,1 milhões.

Taxa de desemprego voltou a cair no Brasil em setembro; nível de desocupação no trimestre encerrado no mês passado ficou em 8,7%. Foto: Márcio Fernandes/Estadão

O rendimento real habitual, segundo o IBGE, foi de R$ 2.737, um crescimento de 3,7% em relação ao trimestre anterior e de 2,5% na comparação anual. A massa de rendimento real habitual (R$ 266,7 bilhões) cresceu 4,8% frente ao trimestre anterior e 9,9% na comparação anual.