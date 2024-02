Desigualdade sobe na Ásia com ‘milagre’ econômico, mas não freia alta na renda e redução da miséria

Na lista dos bilionários de 2023 publicada pela revista Forbes, que inclui 2.640 nomes de 77 países e territórios, com uma fortuna total estimada em US$ 12,2 trilhões (R$ 61 trilhões), a China ocupa um lugar de destaque. Com 495 bilionários, o país é o segundo com mais integrantes no ranking, atrás apenas dos Estados Unidos, com 735.

Leia também

Também fazem parte do grupo de super-ricos chineses, embora em escala mais acanhada, cerca de 6,2 milhões de pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (R$ 5 milhões), de acordo com um estudo realizado pelo Credit Suisse, um dos principais bancos internacionais de investimento. É um contingente que coloca novamente a China em segundo lugar na lista dos países com o maior número de milionários, mais uma vez atrás apenas dos Estados Unidos.

A multiplicação de super-ricos chineses, considerada improvável há quase meio século, quando a China começou a liberalizar sua economia após a morte de Mao Tsé-Tung, o líder comunista que assumiu o poder em 1949 e governou com mão de ferro por quase três décadas, reflete um fenômeno que vai na contramão da utopia igualitária pregada nos tempos do Grande Timoneiro – o aumento da desigualdade econômica e social.

Mulher dirige um Porsche numa viela popular em Pequim: apesar da queda recente, a desigualdade na China ainda é maior do que há 30 anos Foto: Fred Dufour

Apesar de a desigualdade na China estar em queda desde 2010, depois de três décadas de alta contínua, ela ainda é maior hoje do que há trinta anos. Segundo o Banco Mundial, a desigualdade medida pelo índice de Gini – que varia de 0 a 100, sendo que 100 representa o maior grau de desigualdade e 0, o menor – aumentou 15,2% entre 1990 e 2020 (último dado disponível). Passou de 32,2 para 37,1, depois de ter atingido o pico histórico de 43,7 em 2010 – no Brasil, para efeito de comparação, o índice de Gini chegava a 48,9 em 2020, 11,8 pontos acima da atual taxa da China e maior até que o mais elevado índice registrado no país.

Como no caso chinês, o aumento da desigualdade ocorreu, em maior ou menor grau, em vários países asiáticos que cresceram em ritmo acelerado e tiveram uma redução extraordinária da miséria. Nove entre 24 países da Ásia Meridional e Oriental e da chamada região do Pacífico com dados disponíveis sobre a questão, incluindo a China, registraram uma alta na desigualdade a partir de 1990.

Continua após a publicidade

Na Índia, por exemplo, o índice de Gini subiu 7,9%, passando de 31,7 para 34,2. Na Indonésia, o aumento foi de 17,3%, de 32,3 para 37,9. Em Bangladesh, de 15,2%. E, no Vietnã, de 3,1%. Mas, em outros países, a taxa caiu. Na Tailândia, a queda foi de 22,5%, de 45,3 para 35,1. No Cazaquistão, de 21,5%, e nas Filipinas, de 14,7% (veja os mapas).

Esta disparidade observada dentro da Ásia é reforçada pelos números agregados da região, incluídos num artigo publicado em 2021 no Jornal da Associação Econômica Europeia pelos economistas franceses Lucas Chancel, codiretor do Laboratório Mundial de Desigualdade da Escola de Economia de Paris, e Thomas Piketty, autor do livro O capital no século 21, que vendeu milhões de exemplares pelo mundo afora e contribuiu para dar maior visibilidade ao assunto no debate econômico global.

A partir de dados históricos sobre a distribuição de renda entre as diferentes camadas da população em várias regiões do mundo, Piketty a Chancel mostram que, na Ásia Oriental, a parcela da renda apropriada pelos 10% mais ricos caiu de 59%, em média, em1980, para 44% em 2020, enquanto a fatia dos 50% mais pobres aumentou de 12%, em média, para 13% no mesmo período. Já na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático, a parcela dos 10% mais ricos passou de 46% em 1980 para 54% em 2020, enquanto a dos 50% mais pobres caiu de 15% para 12% do total.

‘Prosperidade comum’

Ainda assim, segundo a quinta edição do estudo Sociedade em Destaque: Asia/Pacífico, produzido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) a diferença na distribuição de renda entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres da população era duas vezes maior nos países asiáticos como um todo do que a média dos 38 países desenvolvidos e emergentes que fazem parte da instituição.

“O progresso asiático para melhorar a distribuição de renda foi desigual”, diz o Banco de Desenvolvimento da Ásia (ADB, na sigla em inglês) no livro A viagem da Ásia para a prosperidade, lançado pela instituição em 2020. “Desde os anos 1990, o crescimento rápido e a redução da pobreza foram acompanhados pelo aumento da desigualdade de renda em muitos países.”

Continua após a publicidade

Talvez nenhum outro país tenha se constrangido tanto com este quadro quanto a China, um dos poucos países comunistas remanescentes no mundo, ao lado do Vietnã, da Coreia do Norte e de Cuba. Na China, mesmo com a queda registrada recentemente na desigualdade, o incômodo gerado pela disparidade existente entre a elite econômica e o grosso da população levou o presidente do país, Xi Jinping, a fazer um chamamento em 2021 pela “prosperidade comum”, resgatando um slogan que marcou a era Mao, com o objetivo de estimular os empresários a fazer doações para caridade e a “dividir os frutos do crescimento”.

Nos últimos anos, numa tentativa de promover uma distribuição mais igualitária da riqueza, o governo chinês ampliou o controle sobre a iniciativa privada, limitou o poder de grandes empresários, aprofundou a interferência do Estado na economia, avançou nos estudos para criação de um imposto sobre propriedades e impôs multas antitruste a empresas de internet que cresceram muito.

Ideologia comunista

“A campanha da ‘prosperidade comum’ é essencialmente uma estratégia política – populista, na verdade – para revitalizar as raízes da ideologia comunista na China”, afirma o professor Guoguang Wu, do departamento de Ciência Política da Universidade de Victoria, no Canadá, em relatório intitulado Programa de Prosperidade Comum da China: Causas, Desafios Implicações, publicado pelo Instituto de Política da Sociedade da Ásia. “Mas, ao contrário do que ocorreu no passado, a China de Xi não hesita em competir com o Ocidente para oferecer um sistema capaz de gerar riqueza abundante e endereçar a questão da desigualdade – ou, ao menos, essa é a ideia”.

Com esta reportagem sobre a questão da desigualdade na Ásia, chega ao fim a série Os caminhos da prosperidade, dedicada à diminuição da miséria na região, cuja contribuição foi fundamental para a redução extraordinária da pobreza extrema no mundo nas últimas décadas.

Lançada pelo Estadão no fim de janeiro, com a publicação de uma reportagem mostrando que os avanços alcançados pela Ásia neste ponto vão além da China e da Índia, a série abordou os casos de Bangladesh, da Indonésia e do Vietnã, que conseguiram tirar dezenas de milhões de pessoas da miséria desde 1990.

Continua após a publicidade

Agora, mesmo levando em conta que a desigualdade aumentou em muitos países asiáticos, como mostram os números, não dá para negar que a qualidade de vida melhorou em quase toda a região nesse período, não apenas no aspecto monetário, mas também na chamada “pobreza multidimensional”, um conceito que inclui aspectos como educação e saúde na avaliação do grau de miséria de cada sociedade.

Graças ao crescimento turbinado de muitos países, com a geração de milhões de empregos, boa parte da população, incluindo os mais vulneráveis, teve um aumento de renda considerável. Só nos últimos 20 anos, a Ásia tirou mais de um bilhão de pessoas da miséria. A população vivendo abaixo da linha de pobreza na Ásia Meridional e Oriental e na região do Pacífico diminuiu de 33,8% para 3,8% do total.

Entre 1990 e 2022, a renda per capita ajustada pela paridade do poder de compra (PPP) dos países da Ásia Meridional multiplicou-se por seis, de US$ 1.249 para US$ 7.824 em valores correntes, conforme o Banco Mundial. Na Ásia Oriental e na região do Pacífico, a rende per capita cresceu quase sete vezes, de US$ 3.235 para US$ 22.324, no mesmo período.

Bocas para alimentar

Com frequência, a preocupação com o aumento da desigualdade acaba ofuscando a prosperidade propiciada pelo crescimento econômico. Em vários países asiáticos, a desigualdade era menor há trinta, quarenta ou cinquenta anos. Só que a miséria era muito maior e havia menos riqueza para distribuir, ainda que de forma desigual. O bolo não crescia tanto, embora as bocas para alimentar se reproduzissem em progressão geométrica.

Em Bangladesh, por exemplo, onde a desigualdade deu um salto desde 1990, a renda per capita ajustada pelo poder de compra era de apenas US$ 990 em valores correntes em 1990, segundo o Banco Mundial. Em 2022, ela chegou a US$ 7.824. Ao mesmo tempo, quase 40% da população viviam na miséria há trinta anos, com uma renda de menos de US$ 2,15 por dia em valores de 2017, contra apenas 9,6% hoje.

Críticas à medição

Continua após a publicidade

Na Indonésia, aconteceu algo parecido. Apesar da piora na distribuição de renda nos últimos vinte anos, 62,8% da população viviam abaixo da linha de pobreza em 1990, enquanto hoje são apenas 2,5% do total. A renda per capita ajustada pela PPP subiu de US$ 2.920 para US$ 14.250 no mesmo período.

Além do crescimento da renda, a qualidade vida melhorou em outros aspectos na maioria dos países asiáticos nos últimos anos, alavancada pelo crescimento econômico. O avanço foi generalizado, de acordo com o Índice Multidimensional de Pobreza (MPI, na sigla em inglês), desenvolvido em 2010 pela Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), em parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, como uma resposta às críticas feitas à medição exclusivamente monetária da miséria.

Segundo o MPI, que também leva em conta outros fatores que afetam o bem-estar da população, incluindo o acesso a combustível para cozinhar, eletricidade e saneamento básico, havia um total de 645,7 milhões pessoas em situação de pobreza multidimensional na Índia em 2006. Em 2021, o contingente dos mais vulneráveis havia caído para 230,7 milhões, uma queda de 64,3% em 15 anos. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu de 4,5% para 1,5%, conforme a pesquisa, enquanto a falta de eletricidade nos domicílios, que atingia 29% do total, agora afeta apenas 2,1%. No caso dos serviços básicos de saneamento, a privação diminuiu de 50,4% das famílias para 11,3%.

No Vietnã, o total de pessoas em situação de pobreza multidimensional caiu 61,2% em sete anos, de 4,9 milhões em 2014 para 1,9 milhão em 2021. A falta de moradia, que alcançava 3,1% da população, de acordo com o levantamento, agora só atinge 1,2%. Em 2014, 1,2% das famílias vietnamitas não tinham mais de um bem de consumo como rádio, TV, telefone, computador e moto. Em 2021, esse número havia caído pela metade, para 0,6% do total.

Um indicador semelhante divulgado pelo Banco Mundial, batizado como Medida Multidimensional de Pobreza (MPM, em inglês), que considera a pobreza monetária, as matrículas escolares e os serviços de infraestrutura básica, como eletricidade, saneamento e água potável, mostra resultados parecidos.

Continua após a publicidade

Em Bangladesh, segundo a instituição, a pobreza multidimensional caiu 65%, em termos relativos, em 12 anos. Em 2010, ela afetava 31,3% da população. Em 2011, 11,1%. Na Indonésia, 10,2% dos habitantes vivam na pobreza multidimensional em 2015. Em 2022, eram apenas 3%, uma queda de 70,6%. Nas Filipinas, o tombo na pobreza multidimensional em apenas seis anos foi de 67,6%, de acordo com os dados do Banco Mundial, de 13,6% da população em 2012 para 4,4% em 2018.

Outros termômetros do gênero, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), também divulgado pelas ONU, que leva em conta a expectativa de vida, os anos de estudo e a renda per capita ajustada pela PPP, reforçam os resultados do MDI e do MPM.

A China, por exemplo, subiu 19 posições na lista, que engloba 191 países, em apenas seis anos, de 2015 a 2021, para o 79º lugar. Bangladesh e o Uzbequistão, pularam 11 posições, no mesmo período. O Sri Lanka, 9.A Tailândia, seis. Na média, os países da Ásia Oriental e da região do Pacífico tiveram um crescimento anual de 1,27% em seus IDH. No caso dos países da Ásia Meridional, o aumento médio foi de 1,16% ao ano. As duas regiões tiveram um crescimento no índice bem acima da média global, de 0,64%, e do Brasil, de 0,69%.

Como revelam os dados mencionados acima em relação à Ásia, a prosperidade das nações e a melhora da qualidade de vida da população, tanto no aspecto monetário quanto em outras dimensões, muitas vezes independe de uma distribuição mais igualitária da renda, que está na origem das ideias socialistas e do Estado de bem-estar social e que foi encampa mais recentemente por instituições multilaterais, como o Banco Mundial e a ONU, e por organizações como o Fórum Econômico Mundial.

Se você for atrás das pessoas mais ricas da sociedade, não vai ajudar aqueles que estão na base da pirâmide Tony Blair,ex-primeiro-ministro do Reino Unido

Em um artigo intitulado “O fenômeno Piketty: Por que o Capital (no Século 21) se tornou um fenômeno editorial”, publicado no site da London School of Economics em 2014, o economista Robert Wade, professor de Economia Política Global na escola, menciona os comentários de dois ex-primeiros-ministros britânicos – Margaret Thatcher (1925-2013), ligada ao Partido Conservador, e Tony Blair, vinculado ao Partido Trabalhista – que abordam a questão sob um ângulo diferente do que predomina hoje no debate global.

“Se você for atrás das pessoas mais ricas da sociedade, o que vai acabar fazendo, de fato, é não ajudar aqueles que estão na base da pirâmide”, disse Blair, segundo Wade. “É nosso trabalho se destacar na desigualdade e cuidar para que talentos e habilidades sejam estimuladas e se expressem para o benefício de todos nós”, afirmou Thatcher.

Continua após a publicidade

No artigo, Wade cita ainda os economistas Robert Lucas, prêmio Nobel de Economia em 1995, e Willem Buiter, seu ex-colega como professor da LSE e ex-economista-chefe do Citigroup, um dos maiores bancos americanos. “Das tendências que são mais prejudiciais para uma economia saudável, a mais sedutora e, em minha opinião, a mais nociva é focar em questões de distribuição”, disse Lucas. “A pobreza me incomoda. A desigualdade, não”, declarou Buiter.





Embora o crescimento acelerado da economia possa provocar uma maior concentração de renda nas mãos dos mais ricos, ele acaba por levar à prosperidade geral e à redução significativa da miséria, como aconteceu em países da Ásia Meridional e Oriental e da região do Pacífico nas últimas décadas.

“Historicamente, nada funciona mais que o crescimento econômico para as sociedades melhorarem as condições de vida de seus integrantes, incluindo os mais desfavorecidos”, diz o economista Dani Rodrik, professor de Economia Política Internacional na Universidade Harvard, dos Estados Unidos, em seu livro Uma economia, muitas receitas: globalização, instituições e crescimento econômico.

Como mostra o crescimento acelerado da Ásia e a redução notável da pobreza extrema na região nos últimos trinta anos, tema desta série de reportagens publicada pelo Estadão nas últimas semanas, a afirmação de Rodrik tem base na realidade. Mesmo que a desigualdade econômica e social tenha aumentado em alguns países da Ásia nesse período.

Desafio

É certo que, apesar do avanço fabuloso dos países da Ásia na redução da miséria, 166 milhões de pessoas, de acordo com o Banco Mundial ainda viviam na pobreza extrema na Ásia em 2022, com renda diária de menos de US$ 2,15 pelo poder de compra local, em valores de 2017.

Tirar essas pessoas da miséria e melhorar suas condições de vida é um enorme desafio que países asiáticos têm pela frente. A julgar pelos resultados que alcançaram nos últimos trinta anos, porém, é provável que, em breve, consigam chegar lá.