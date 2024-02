A KCNA não informou o modelo do veículo. Mas observadores disseram que isso poderia violar uma resolução da ONU que proíbe o fornecimento de artigos de luxo à Coreia do Norte, em uma tentativa de pressionar o país a abandonar as suas armas nucleares.

A Coreia do Norte intensificou as relações com a Rússia desde setembro, quando Kim visitou o extremo leste da Rússia para uma reunião com Putin. Estados Unidos e Coreia do Sul afirmam que os dois estabeleceram um acordo no encontro para o envio de armas norte-coreanas à Rússia em troca da assistência da Moscou para o desenvolvimento de satélites de Pyongyang.