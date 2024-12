Detetives vasculham milhares de horas de vídeos em busca de pistas sobre assassinato de CEO em NY

Foram as imagens das câmeras de vigilância que informaram à polícia que o homem suspeito de assassinar um executivo de seguros na quarta-feira havia chegado à cidade de Nova York em um ônibus mais de uma semana antes.

PUBLICIDADE As imagens de vigilância mostraram a execução metódica de Brian Thompson, o executivo-chefe da UnitedHealthcare. Isso levou a polícia às provas físicas que estão no centro de sua investigação, incluindo a mochila que os policiais encontraram no Central Park na noite de sexta-feira, 6. E foi a ausência de vídeo de vigilância do homem que se pensava ser o assassino que, na sexta-feira, finalmente trouxe a notícia de que ele provavelmente havia fugido da cidade para lugares desconhecidos logo após o tiroteio.

Centenas de vezes ao longo de 11 dias, o homem que se acredita ser o assassino, cujo nome permanece um mistério para as autoridades, aparece diante de uma das 60.000 câmeras às quais os investigadores da polícia têm acesso, disse um investigador sênior na sexta-feira, 6.

Polícia indicou este homem como o responsável pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthCare Foto: Departamento de Polícia da Cidade de Nova York

Às 22h11 de 24 de novembro, ele chega ao Terminal Rodoviário de Port Authority em um Greyhound cuja rota começou em Atlanta. Ele sorri para um recepcionista em um albergue no Upper West Side. Por volta das 6h da manhã de quarta-feira, ele para na Starbucks para comprar água e lanches. Depois que Thompson é baleado na entrada do hotel New York Hilton Midtown, às 6h44, o homem foge em uma bicicleta, entra no Central Park às 6h48, sai dele a um quilômetro de distância às 6h56, passeia pelo Upper West Side às 6h58 e pega um táxi em direção à parte alta da cidade, precisamente às 7h.

Às 7h30, as câmeras o mostram entrando em uma estação de ônibus interestadual na ponte George Washington.

Elas não o mostram saindo.

Embora os investigadores acreditem que o suspeito tenha deixado a cidade, a montanha de informações visuais que ele acumulou aqui ajudou a polícia a criar um perfil dele que está orientando a investigação em Nova York e em todo o país.

As câmeras não revelam segredos por si só. Na sede da Iniciativa de Segurança de Lower Manhattan, nas delegacias de Midtown que cobrem a área em torno do tiroteio e nos escritórios do esquadrão de Casos Graves, as equipes de recuperação de vídeo estão coletando inúmeras horas de filmagem. Elas estão construindo uma narrativa visual, um trecho de cada vez, com registro de data e hora, como se fossem animadores antigos fazendo um desenho animado.

“Talvez seja necessário examinar 100 horas de vídeo para obter dois minutos que possam ser usados”, disse Carlos Nieves, comissário assistente de informações públicas do Departamento de Polícia, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira. O chefe de detetives do departamento, Joseph Kenny, acrescentou que havia centenas de detetives trabalhando em todos os aspectos do caso, incluindo os vídeos.

A rede de 60.000 câmeras inclui algumas instaladas em toda a cidade pela polícia e pelo Departamento de Transportes, além de milhares que pertencem a entidades privadas - grandes bancos, redes de hotéis, escolas e empresas imobiliárias.

Qualquer uma delas pode ser acessada remotamente por meio do Domain Awareness System do Departamento de Polícia, criado em parte pela nova comissária, Jessica Tisch. O sistema coordena dados de várias ferramentas de vigilância, incluindo leitores de placas de veículos e históricos de chamadas telefônicas, para ajudar a identificar pessoas.

Quando alguém de uma equipe de recuperação de vídeo é atingido, ele vai e volta no tempo e no espaço, alternando para as câmeras vizinhas enquanto tenta manter o alvo sob sua mira. E quando as equipes que visualizam remotamente as câmeras perdem o rastro da pessoa, começa o trabalho de campo. “Em qualquer lugar que crie uma lacuna, alguém está caminhando fisicamente por esses bairros, batendo nas portas, indo às lojas”, disse o policial. Câmeras de segurança, como campainhas conectadas à Internet instaladas nas portas de prédios de apartamentos, geralmente preenchem essas lacunas, disse o funcionário.

Uma grande lacuna na narrativa surgiu quando o atirador pedalou até o Central Park, onde há relativamente poucas câmeras.

Em alta Economia Como os escritórios de gestão de fortunas dos super-ricos investem em imóveis Microempreendedor pode contar com Canva para fazer bonito nas vendas de fim de ano Plataforma de apoio a projetos sociais da Ambev chega a 500 mil pessoas com foco em mulheres negras Em algum lugar do parque, ele se desfez de sua mochila característica, que poderia ou não conter a arma do crime. Depois de vasculhar o parque por três dias, os policiais disseram que encontraram a mochila na sexta-feira, quando o sol se punha e as temperaturas caíam abaixo de zero, perto de uma ponte sobre a transversal da 65th Street. Eles não abriram a bolsa; levaram-na para análise em um laboratório criminal. Na noite de sexta-feira, o FBI ofereceu uma recompensa de US$ 50.000 por informações que levassem à prisão e condenação do atirador. A polícia havia descoberto o albergue em que o suspeito havia se hospedado, na West 103rd Street e Amsterdam Avenue, trabalhando de trás para frente desde o tiroteio até um trecho em que ele caminhava na West 100th Street antes do amanhecer. Eles imaginaram que ele havia se hospedado na área e visitado os poucos alojamentos próximos.

Em 24 de novembro, a noite em que ele chegou a Nova York, as imagens mostraram que ele fez uma incursão ao Hilton - uma possível corrida de reconhecimento até o local onde ocorreria o assassinato - entre a chegada ao Port Authority e o check-in no albergue.

As informações coletadas pela rede de câmeras podem ser interrogadas usando termos de pesquisa como “mochila” ou “bicicleta”. Mas essas consultas geram tantos resultados falsos (imagine quantos entregadores de comida em um bairro andam de bicicleta e usam mochilas) que são de uso limitado, disse a autoridade.

A autoridade disse que o software de reconhecimento facial também não foi útil na busca pelo atirador. O sistema de reconhecimento limitado do Departamento de Polícia é baseado em fotos de registro tiradas em prisões, portanto, qualquer pessoa que não tenha registro de prisão aqui não estará no sistema.

À medida que os detetives rastreiam o paradeiro e as atividades completas do atirador - se ele dormia oito horas por dia, passava cerca de 9.000 minutos acordado na cidade - eles esperam descobrir algo que ajude a solucionar o caso.

“Achamos que ele é um ator solitário”, disse o funcionário, “mas quem sabe o que a câmera de vídeo revelará no final?”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.