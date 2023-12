A Serasa realiza a Fase 2 do Feirão Limpa Nome neste mês, entre 1º e 22 de dezembro. A iniciativa de renegociação de dívidas oferece descontos e condições especiais de pagamento. Segundo a organização, o Feirão conta com diversas empresas parceiras, como operadoras telefônicas, companhias de energia, escolas, lojas de departamento, comércios, instituições financeiras e universidades.

A primeira fase do Feirão, que durou 30 dias, gerou mais de 4 milhões de acordos. De acordo com a Serasa, nesta fase mais de 117 milhões de brasileiros poderão quitar dívidas por até R$100.

Leia também

Atendimento e condições de pagamento

O atendimento da Fase 2 será online e nas agências dos Correios.

Com pagamento via Pix, consumidor pode ter o nome limpo na hora. De acordo com a Serasa, mais de 11 milhões de ofertas oferecem descontos acima de 90%. Além disso, as opções de parcelamento podem chegar a 72 vezes e o pagamento pode ser feito à vista no Pix ou boleto.

Como renegociar as dívidas pelo Feirão Limpa Nome?

Continua após a publicidade

As ofertas disponíveis na Fase 2 podem ser acessadas pelo site www.serasa.com.br e pelo app da Serasa.

Confira o passo a passo de como acessar as ofertas no aplicativo:

1 – Baixe o app

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular, digite o seu CPF e preencha o cadastro. Na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

A primeira fase do Feirão Limpa Nome deste ano, que durou 30 dias, gerou mais de 4 milhões de acordos Foto: WERTHER / ESTADAO CONTEUDO

2 – Escolha a oferta

Ao clicar em “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar.

Continua após a publicidade

Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas.

3 – Revise e finalize o acordo

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp.

Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme e revise as informações e condições apresentadas. Para finalizar, clique em “Concluir acordo”.

4 – Faça o pagamento

Você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária.