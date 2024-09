Este foi um mês sombrio para a economia chinesa: Uma série de dados recentes revelou que a segunda maior economia do mundo está desacelerando mais rápido do que o esperado, fazendo com que os analistas prevejam que ela não atingirá sua meta relativamente modesta de crescimento de 5% este ano.

O crescimento da produção industrial e das vendas no varejo diminuiu, enquanto o mercado de ações e o investimento em imóveis despencaram. O desemprego aumentou e a deflação continua sendo uma questão urgente. Entretanto, as autoridades chinesas ainda parecem relutantes em tomar medidas para revigorar a economia com os tipos de grandes pacotes de estímulo usados após a crise financeira global de 2008, o que muitos economistas dizem ser novamente necessário para conter a desaceleração. Em vez disso, o governo chinês continua a dobrar sua estratégia de investimento em manufatura avançada e crescimento liderado pelas exportações, mesmo com a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos e a Europa prejudicando sua capacidade de vender algumas de suas exportações mais valiosas no exterior.

China, segunda maior economia do mundo, está desacelerando mais rápido do que o esperado Foto: Andy Wong/AP

A China tem se esforçado para se recuperar de três anos de políticas “covid zero” durante a pandemia, que priorizaram a saúde e a segurança em detrimento do crescimento. Os economistas esperavam que a demanda reprimida liberada quando essas políticas terminaram oficialmente - o que ocorreu há quase dois anos -injetasse um novo impulso na economia chinesa. Isso não aconteceu.

Números recentes mostram que o ímpeto econômico desacelerou em todos os setores em agosto. As vendas no varejo cresceram em um ritmo mais lento do que em julho, de acordo com dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas da China, já que as famílias chinesas economizaram em vez de gastar.

Isso ocorreu em grande parte porque o mercado de trabalho continua deprimido. A taxa de desemprego nas áreas urbanas subiu para 5,3% no mês passado, a maior em seis meses.

Conseguir um emprego é um desafio especial para os jovens: depois que a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis recordes no ano passado, as autoridades chinesas pararam temporariamente de divulgar essa estatística e criaram uma nova métrica mais favorável. Mas mesmo a nova métrica agora parece terrível - em julho, o desemprego entre os jovens nas áreas urbanas chegou a 17%.

Que papel o mercado imobiliário está desempenhando em tudo isso?

O colapso do setor imobiliário, que até recentemente era responsável por quase um quarto da economia e tem sido um dos principais impulsionadores da riqueza da classe média, está no centro dos problemas econômicos da China. Depois que o governo limitou a capacidade das incorporadoras imobiliárias de tomar dinheiro emprestado em 2020, uma série de inadimplências das incorporadoras deu início a uma crise que se espalhou por toda a economia da China. Desde janeiro, o investimento em imóveis diminuiu em mais de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A queda nos preços dos imóveis esgotou as economias das famílias e restringiu a capacidade dos governos locais de arrecadar fundos com a venda de terrenos - uma de suas principais fontes de receita. A queda do investimento do governo local e do investimento imobiliário constitui um golpe duplo na economia, disse Victor Shih, diretor do 21st Century China Center da Universidade da Califórnia em San Diego. “É difícil substituir esses dois motores de crescimento paralisados”, acrescentou.

Os mercados chineses refletem essas preocupações. Um índice de referência para as ações chinesas despencou nos últimos cinco meses, caindo cerca de 14% desde o pico registrado em maio. “Desde a reabertura da China após a pandemia, houve esses surtos temporários de otimismo, mas, de modo geral, não houve uma história ou narrativa clara que tenha feito com que os investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, estivessem mais interessados em aplicar mais capital no mercado”, disse Logan Wright, diretor de pesquisa de mercados da China no Rhodium Group, uma empresa de pesquisa.

A demografia também não está ajudando as perspectivas econômicas de longo prazo da China. Enfrentando o envelhecimento da população e o declínio da taxa de natalidade, o governo chinês anunciou na semana passada que aumentaria a idade de aposentadoria em três anos, para 63 anos, para os homens, e em cinco anos, para 55 anos, para as mulheres em empregos de colarinho azul, na tentativa de reforçar a força de trabalho cada vez menor.

A capacidade da China de atingir a meta de crescimento deste ano de cerca de 5% está agora em dúvida. Em um discurso na última quinta-feira, o líder chinês Xi Jinping pediu às autoridades que "se esforcem para concluir as metas anuais de desenvolvimento econômico e social". Alguns bancos ocidentais estão longe de estar convencidos: O Goldman Sachs e o Citigroup reduziram suas projeções para o crescimento econômico chinês este ano para 4,7%, enquanto o Morgan Stanley espera apenas 4,6%. E quanto ao setor privado? Como ele está se saindo? Na última década, o governo chinês transformou fundamentalmente o ambiente de negócios na nação mais populosa do mundo. Depois de assumir o poder em 2013, Xi lançou uma campanha anticorrupção abrangente, eliminando a corrupção e, ao mesmo tempo, derrubando possíveis oponentes políticos e centralizando o poder. Embora o esforço tenha se concentrado principalmente em funcionários corruptos no início, desde então ele se expandiu para o setor privado, com o governo agindo para deter banqueiros famosos e investigar bilionários como Xu Jiayin, fundador da empresa imobiliária Evergrande. Em 2020, os reguladores cancelaram a oferta pública inicial do Ant Group, gigante de tecnologia financeira de Jack Ma, dando início a uma repressão de anos ao outrora florescente setor de tecnologia chinês, que o governo considera monopolista.

Chen Zhiwu, professor de finanças da Universidade de Hong Kong, disse que o ataque do governo ao setor privado é a raiz dos problemas econômicos da China. “Há uma profunda crença de que os proprietários de empresas privadas e as empresas privadas estão competindo com o Partido [Comunista Chinês] pelo poder e pela influência na sociedade chinesa em geral”, disse ele.

Os danos não se limitaram às empresas chinesas. A desaceleração da economia e o ambiente de negócios restrito fizeram com que as empresas americanas que operam na China registrassem lucros recordes em 2023, de acordo com um relatório divulgado na semana passada pela Câmara de Comércio Americana em Xangai. Isso também levou a uma queda no otimismo em relação ao mercado chinês: Menos da metade dos entrevistados da pesquisa se sentiram otimistas em relação às perspectivas de negócios para os próximos cinco anos na China, enquanto um número recorde de empresas cortou investimentos na China no ano passado em meio a planos de transferir investimentos para o Sudeste Asiático e a Índia.

Funcionários trabalham em fábrica em Yiwu, cidade no leste da China Foto: Adek berry/AFP

O governo chinês conseguirá sustentar a economia?

O governo chinês conseguirá sustentar a economia?

O governo chinês ainda não se mostrou disposto a implementar políticas de estímulo agressivas para impulsionar a demanda do consumidor, apesar dos crescentes pedidos de medidas como o reforço dos sistemas de bem-estar social, a estabilização do mercado imobiliário ou o pagamento em dinheiro a famílias em dificuldades para incentivá-las a sair e gastar. "Há um consenso cada vez maior entre os economistas de que deveria haver pagamentos em dinheiro para as pessoas, o que eu não acho que vá acontecer", disse Zhu Ning, professor de finanças da Shanghai Jiao Tong University, apontando para as barreiras práticas e para a enorme despesa de distribuir cheques para uma vasta população. Zhu também cita um motivo filosófico: "Acho que os formuladores de políticas são céticos em relação à maneira como o Ocidente lidou com a cobiça na distribuição de dinheiro e não querem seguir seu exemplo." Em vez disso, o governo chinês tem se concentrado no financiamento da manufatura, em parte devido a uma prioridade fundamental do Partido Comunista de se tornar autossuficiente em tecnologias essenciais, como semicondutores. Em março, o primeiro-ministro chinês Li Qiang anunciou mais de US$ 1 bilhão em investimentos governamentais para atualizar a fabricação de tecnologias essenciais e cadeias de suprimentos industriais. Nesse aspecto, houve algum sucesso: Desde janeiro, o investimento em manufatura cresceu 9% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com as estatísticas oficiais. Enquanto isso, as exportações globais da China cresceram pelo quinto mês consecutivo em agosto, de acordo com dados da alfândega chinesa, aumentando mais de 8% em comparação com o mesmo período de 2023. "Os chineses citariam sua capacidade de inovação em inteligência artificial, robótica, veículos elétricos e, em particular, diriam até que dominam as cadeias de suprimentos", disse Zongyuan Zoe Liu, membro sênior de estudos sobre a China no Council on Foreign Relations. "Portanto, acho que a história geral [é] de desaceleração do crescimento, mas nem tudo está perdido."

O que a desaceleração da China significa para o mundo?

O aumento bem-sucedido da produção da China também está provocando uma reação negativa. Nos últimos meses, as tensões econômicas entre a China e o resto do mundo aumentaram devido ao forte aumento das exportações chinesas. Os Estados Unidos e a União Europeia temem que a China esteja usando práticas comerciais injustas, como pesados subsídios estatais, para apoiar esses setores, levando a uma enxurrada de produtos chineses, como veículos elétricos, painéis solares e aço, no mercado global, o que pode prejudicar setores e empregos em outros países.

A desaceleração da economia chinesa pode exacerbar esse problema, pois menos clientes no país só forçará as empresas chinesas a redobrar seus esforços no exterior. “A preocupação para os EUA é que a demanda interna chinesa mais fraca significa mais exportações chinesas para o resto do mundo”, disse Wright, da Rhodium. “A China está adotando uma estratégia cada vez mais conflituosa com o resto do mundo.”

O governo dos EUA tentou abordar essa estratégia com medidas comerciais, como tarifas, e também com diplomacia. Em maio, o governo Biden anunciou aumentos de tarifas sobre produtos fabricados na China, incluindo uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos, uma tarifa de 50% sobre painéis solares e uma tarifa de 25% sobre produtos siderúrgicos. As medidas devem começar a entrar em vigor no final de setembro.

Na quinta-feira, uma delegação dos EUA liderada por Jay Shambaugh, subsecretário de assuntos internacionais do Departamento do Tesouro, reuniu-se com seus homólogos chineses em Pequim e discutiu as preocupações com o excesso de exportações chinesas, de acordo com um funcionário do Tesouro.