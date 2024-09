‘Guru de Wall Street’ faz alerta: situação da China é tão grave quanto a do Japão dos anos 1990

Os problemas de desequilíbrio financeiro da China são tão graves que lembram Ray Dalio da bolha de ativos do Japão logo antes do início da crise econômica de décadas do país.

O fundador do Bridgewater, um dos maiores fundos de investimentos do mundo, teme que a crise imobiliária na China tenha deixado os governos locais incapazes de pagar suas dívidas, buscando recursos por meio da venda de terras.

Para Ray Dalio, China enfrenta grandes problemas estruturais Foto: David Fitzgerald /Sportsfile

Isso aumenta o risco de que as províncias, prefeituras e municípios responsáveis por mais de 80% dos gastos totais do Estado precisem de alguma forma de um perdão da dívida, o que provavelmente resultaria em perdas para os credores. "É uma situação que é pelo menos tão grave quanto a situação japonesa a partir de 1990″, disse Dalio, uma espécie de guru do mundo dos investimentos, durante um painel de discussão na quarta-feira no Milken Institute Asia Summit 2024, em Cingapura. "Eles precisam fazer uma reestruturação da dívida. É uma questão muito complicada e politicamente dura."

No auge de sua bolha imobiliária no final da década de 1980, o terreno onde ficava o palácio imperial de Tóquio era notoriamente mais valioso na época do que todo o Estado da Califórnia. Quando a bolha finalmente estourou, o Japão passou por décadas de crescimento lento e deflação. Foi somente em fevereiro deste ano que o índice de ações Nikkei finalmente superou o pico de dezembro de 1989.

Qualquer investidor de destaque que compare a China com o Japão antes de suas décadas perdidas de estagnação deve ficar alarmado. Dalio, que continua a ser membro do conselho de administração da Bridgewater, era, no entanto, bem conhecido por suas opiniões otimistas sobre a China.

Agora, não mais. “Há grandes problemas estruturais no país”, disse ele aos participantes da conferência.

E não são apenas os governos locais que estão atrasando a economia da China. De acordo com Dalio, as famílias que tradicionalmente detêm cerca de 70% de seu dinheiro vinculado a imóveis estão se esquivando de gastar. Elas precisarão ver uma recuperação, antes que o sentimento melhore e os consumidores voltem a gastar.

A Fortune entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da China por meio de suas embaixadas para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

Os EUA enfrentam seus próprios desafios

Dalio mostrou-se mais otimista em relação aos fundamentos da economia dos EUA, mas advertiu que ela também enfrenta seus próprios desafios.

As grandes lacunas na desigualdade de renda exacerbaram as tensões sociais a ponto de haver diferenças irreconciliáveis no país, argumentou o fundador do Bridgewater. Isso faz com que o tipo de reformas estruturais bipartidárias cruciais para mitigar essas divisões por meio da ampliação da riqueza seja praticamente impossível politicamente.

“Há muitas coisas positivas nos Estados Unidos - o Estado de direito, os mercados de capitais, muitas coisas diferentes fantásticas em muitos aspectos”, disse. “No entanto, quero enfatizar que há muito risco, porque um número limitado de empresas constitui grande parte do desempenho em um país onde temos de nos preocupar com (...) a transição ordenada do poder’.

No passado, Dalio chegou a alertar sobre o risco crescente de eclosão de uma guerra civil nos Estados Unidos.