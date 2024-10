The Economist: A economia dos Estados Unidos está maior e melhor do que nunca

Poucas visões capturaram melhor a engenhosidade mundial dos Estados Unidos. No dia 13 de outubro, um foguete de propulsão gigante construído pela SpaceX foi lançado até a borda da atmosfera antes de mergulhar de volta à Terra e ser cuidadosamente capturado pela torre de pórtico da qual, apenas alguns minutos antes, havia decolado. Graças a essa maravilha da engenharia, os grandes foguetes puderam se tornar reutilizáveis e a exploração espacial, mais barata e mais ousada. No entanto, assim como o lançamento foi um testemunho do empreendedorismo americano, Elon Musk, fundador da SpaceX, captou tudo o que está errado em sua política. Em seu apoio a Donald Trump, Musk espalhou informações incorretas sobre fraudes eleitorais e alívio de furacões e ridicularizou seus oponentes como idiotas mal-intencionados.

PUBLICIDADE Os Estados Unidos também continuam a apresentar um desempenho econômico excepcional, mesmo quando sua política se torna mais venenosa. Enquanto se preparam para ir às urnas em menos de 20 dias, republicanos e democratas nunca tiveram tanta desconfiança ou discordância entre si. Nesse cenário sombrio, será que a economia de tirar o fôlego dos Estados Unidos conseguirá se manter no ar? Nas últimas três décadas, os Estados Unidos deixaram o resto do mundo rico para trás. Em 1990, representava cerca de dois quintos do PIB do G7. Hoje, representa a metade. A produção por pessoa é atualmente cerca de 30% maior do que na Europa Ocidental e no Canadá, e 60% maior do que no Japão - diferenças que praticamente dobraram desde 1990.

O Mississippi pode ser o Estado mais pobre dos Estados Unidos, mas seus moradores trabalhadores ganham, em média, mais do que britânicos, canadenses ou alemães. Ultimamente, a China também está retrocedendo. Depois de se aproximar rapidamente dos Estados Unidos nos anos anteriores à pandemia, seu PIB nominal caiu de cerca de três quartos do dos Estados Unidos em 2021 para dois terços atualmente.

Esse recorde agora está em perigo. Como os Estados Unidos se tornaram mais partidários, tanto Kamala Harris quanto Trump, os dois candidatos à presidência, estão se concentrando em políticas que protegem seus próprios apoiadores, em vez de expandir o bolo econômico geral. Os Estados Unidos não estão prestes a perder seu domínio econômico. Mas, mais cedo ou mais tarde, a política podre começará a cobrar um preço alto e, até lá, será difícil reverter o curso.

Piora do ambiente político dos Estados Unidos teve pouco efeito sobre a economia até agora, mas isso pode mudar - e se tornar difícil de reverter Foto: Alex Brandon/AP

Para entender o porquê, considere primeiro os fatores por trás do sucesso dos Estados Unidos. Conforme exposto em nossa reportagem especial desta semana, as vantagens inatas desempenham um papel importante. Os Estados Unidos são um país grande, abençoado com vastos recursos energéticos. A revolução do petróleo de xisto impulsionou talvez um décimo de seu crescimento econômico desde o início dos anos 2000. O enorme tamanho de seus mercados de consumo e de capital significa que uma boa ideia concebida em Michigan pode se tornar grande nos outros 49 Estados americanos.

No entanto, boas políticas também foram importantes. Os Estados Unidos há muito tempo combinam uma regulamentação leve com gastos rápidos e generosos quando surge uma crise. Embora o estímulo superdimensionado durante a pandemia tenha alimentado a inflação, ele também garantiu que os Estados Unidos crescessem 10% desde 2020, três vezes o ritmo do restante do G-7. Em contrapartida, a Alemanha, mais rígida, está atolada em recessão pelo segundo ano consecutivo.

Essa combinação de fatores alimentou um poderoso ciclo virtuoso. O dinâmico setor privado dos Estados Unidos atrai imigrantes, ideias e investimentos, gerando mais dinamismo. O país abriga não apenas o maior setor de lançamento de foguetes do mundo, mas também seus gigantes da Internet e as melhores startups de inteligência artificial. Suas sete grandes empresas de tecnologia valem, juntas, mais do que os mercados de ações da Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha e Japão juntos; a Amazon sozinha gasta mais em pesquisa e desenvolvimento do que todas as empresas britânicas. Enquanto isso, como o dólar é a moeda de reserva mundial, os investidores têm um grande apetite pela dívida americana. Eles migram para os títulos do Tesouro em tempos de crise, permitindo que o governo distribua grandes pacotes de estímulo.

Até o momento, a piora política dos Estados Unidos teve pouco efeito visível sobre a economia. Nos últimos oito anos, Trump e o presidente Joe Biden buscaram o protecionismo e o intervencionismo, em nome da ajuda aos trabalhadores das fábricas, às custas da economia em geral. Como a força econômica dos Estados Unidos tem uma base ampla, ela não foi derrubada e, por muitos anos, os estímulos acabaram compensando. No entanto, a economia não está imune à política. E à medida que o país fica mais dividido, Harris e Trump estão prometendo políticas cada vez mais prejudiciais - especialmente Trump.

Para começar, ambos os candidatos interfeririam nas forças de mercado que têm servido tão bem aos Estados Unidos, protegendo algumas empresas em detrimento de outras. Eles também poderiam limitar o escopo do governo para socorrer na próxima vez que ocorrer uma crise. Ambos prometem aumentar benefícios fiscais e gastos. Harris quer gastar mais com as famílias; Trump quer oferecer redução de impostos em tudo, desde empréstimos para automóveis até horas extras. No entanto, nenhum dos dois tem um plano para controlar o déficit orçamentário, que está em torno de 6% do PIB, um nível normalmente visto apenas em tempos de guerra ou recessão. Gastos com déficit sem controle poderiam afastar o investimento privado e corroer a fé na dívida americana como um ativo livre de riscos.

Trump representa o maior risco para a extraordinária economia dos Estados Unidos. Ele fala em impor tarifas ruinosas sobre as importações e embarcar em programas enormes para deportar milhões de não cidadãos, muitos dos quais estão totalmente integrados ao mercado de trabalho há anos. Ele é arrogante com relação às instituições, incluindo o Federal Reserve (o banco central americano) e o Estado de Direito. Se a independência de qualquer uma delas for prejudicada, os Estados Unidos não atrairão mais o talento e o dinheiro de que precisam para continuar avançando incansavelmente. Ninguém sabe se Trump quer dizer o que diz, mas a chance de que ele queira dizer paira fortemente sobre sua candidatura, como o foguete de Musk sobre a plataforma de lançamento.

