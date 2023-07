Economia global dá sinais de resiliência, apesar de inflação persistente e lenta retomada da China

THE NEW YORK TIMES - A economia mundial mostra sinais de resiliência em 2023, apesar da inflação persistente e de uma lenta recuperação na China, disse o Fundo Monetário Internacional na terça-feira, 25, aumentando as chances de que uma recessão global possa ser evitada, exceto em crises inesperadas.

Os sinais de otimismo no último Relatório Econômico Mundial do FMI também podem dar aos formuladores de políticas globais uma confiança adicional de que estão funcionando seus esforços para conter a inflação sem causar sérios danos econômicos. O crescimento global, no entanto, continua baixo para os padrões históricos, e os economistas do fundo alertaram que ainda há sérios riscos.

“A economia global continua se recuperando gradualmente da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas ainda não está fora de perigo”, disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, na terça.

economia mundial mostra sinais de resiliência, apesar da inflação persistente e de uma lenta recuperação na China Foto: Reuters

O FMI elevou sua previsão para o crescimento global este ano para 3%, de 2,8% em sua projeção de abril. O órgão previu que a inflação global diminuiria de 8,7% em 2022 para 6,8% este ano e 5,2% em 2024, à medida que as taxas de juros mais altas façam efeito em todo o mundo.

A perspectiva era mais otimista, em grande parte, porque os mercados financeiros — que haviam sido afetados pelo colapso de vários grandes bancos nos Estados Unidos e na Europa — se estabilizaram, em sua maioria. Outro grande risco financeiro foi evitado em junho, quando o Congresso agiu para elevar o limite de endividamento do governo dos EUA, garantindo que a maior economia do mundo continuasse a pagar suas contas em dia.

Os novos números do FMI foram influenciados pela expectativa de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 0,25 ponto porcentual, o que de fato ocorreu nesta quarta-feira, 26. O Fed tem aumentado agressivamente as taxas para tentar conter a inflação, elevando-as de quase zero em março de 2022 para uma faixa de 5,25% a 5,50% hoje.

Continua após a publicidade

Os formuladores de políticas têm tentado esfriar a economia sem esmagá-la e mantiveram as taxas estáveis em junho para avaliar como a economia dos EUA estava absorvendo os custos de empréstimos mais altos que o Fed já havia aprovado.

Enquanto países como os Estados Unidos continuam lutando contra a inflação, o FMI exortou os bancos centrais a manterem o foco na restauração da estabilidade de preços e no fortalecimento da supervisão financeira.

“Esperamos que, com a inflação começando a recuar, tenhamos entrado no estágio final do ciclo inflacionário que começou em 2021″, disse Gourinchas. “Mas a esperança não é uma política e o objetivo pode ser bastante difícil de executar.”

Ele acrescentou: “Continua sendo crítico evitar flexibilizar a política monetária até que a coexistência mostre sinais claros de relaxamento sustentado”.

As autoridades do Fed divulgaram nesta quarta sua decisão sobre a taxa de juros de julho, e os formuladores de políticas já haviam previsto anteriormente que as taxas poderiam aumentar mais uma vez em 2023, além do movimento desta quarta. Embora os investidores duvidem que finalmente esse movimento final de alta dos juros ocorrerá, as autoridades provavelmente desejam ver mais evidências de que a inflação está caindo e a economia está esfriando antes de se comprometer em qualquer direção.

O FMI disse na terça-feira que espera que o crescimento nos Estados Unidos desacelere de 2,1% no ano passado para 1,8% em 2023 e 1% em 2024. A entidade espera que o consumo, que permaneceu forte, comece a diminuir nos próximos meses, à medida que os americanos diminuam suas economias e as taxas de juros aumentem ainda mais.

Continua após a publicidade

O crescimento na zona do euro deve ser de apenas 0,9% este ano, prejudicado por uma contração na Alemanha, a maior economia da região, antes de subir para 1,5% em 2024.

Os formuladores de políticas europeus continuam ocupados com a luta para desacelerar a inflação. Na quinta-feira, espera-se que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros para os 20 países que usam o euro como moeda ao nível mais alto desde 2000. O foco vai desde o quão altas as taxas vão ficar até quanto tempo elas podem permanecer em níveis destinados a conter a economia e acabar com as pressões inflacionárias domésticas geradas pelo aumento dos salários ou lucros corporativos.

Os formuladores de políticas aumentaram as taxas, já que a economia se mostrou um pouco mais resiliente do que o esperado este ano, apoiada por um mercado de trabalho forte e preços de energia mais baixos. Mas as perspectivas econômicas ainda são relativamente fracas, e alguns analistas esperam que o Banco Central Europeu esteja perto de interromper os aumentos das taxas de juros em meio a sinais de que sua política restritiva está pesando no crescimento econômico.

Na segunda-feira, um índice de atividade econômica na zona do euro caiu para seu nível mais baixo em oito meses em julho, com a indústria manufatureira contraindo ainda mais, e o setor de serviços desacelerando.

Na próxima semana, espera-se que o Banco da Inglaterra aumente as taxas de juros pela 14ª vez consecutiva, em um esforço para forçar a queda da inflação na Grã-Bretanha, onde os preços em junho subiram 7,9% em relação ao ano anterior.

A Grã-Bretanha desafiou algumas expectativas, incluindo as de economistas do FMI, ao evitar uma recessão neste ano. Mas o país ainda enfrenta um conjunto desafiador de fatores econômicos: a inflação está se mostrando obstinadamente persistente em parte porque um mercado de trabalho apertado está elevando os salários. As famílias estão cada vez mais preocupadas com o impacto das altas taxas de juros em suas hipotecas, já que as taxas de pagamento tendem a ser redefinidas a cada poucos anos.

Uma recuperação mais fraca do que o esperado na China, a segunda maior economia do mundo, também está pesando na produção global. O FMI apontou para uma forte contração no setor imobiliário chinês, consumo fraco e confiança morna do consumidor como motivos para se preocupar com as perspectivas da China.

Continua após a publicidade

Dados oficiais divulgados neste mês mostraram que a economia da China desacelerou acentuadamente na primavera em relação ao início do ano, com a queda das exportações. Uma queda no mercado imobiliário se aprofundou e alguns governos locais endividados tiveram que cortar gastos após ficarem sem dinheiro.

Dados oficiais divulgados neste mês mostraram que a economia da China desacelerou acentuadamente na primavera em relação ao início do ano Foto: FLORENCE LO / POOL/EFE

Gourinchas disse que as medidas que a China tomou para restaurar a confiança no setor imobiliário são um passo positivo e sugeriu que o apoio direcionado às famílias para aumentar a confiança poderia fortalecer o consumo.

Apesar de motivos para otimismo, o relatório do FMI deixa claro que a economia mundial não está bem.

A guerra da Rússia na Ucrânia continua a representar uma ameaça que pode elevar os preços globais de alimentos e energia, e o fundo observou que o acordo recentemente rescindido que permitia a exportação de grãos ucranianos poderia pressagiar ventos contrários. O FMI prevê que a rescisão do acordo pode levar os preços dos grãos a subir em até 15%.

“A guerra na Ucrânia pode se intensificar, aumentando ainda mais os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes”, disse o relatório. “A recente suspensão da Iniciativa de Grãos do Mar Negro é uma preocupação a esse respeito.”