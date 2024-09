Tem cara de mais um voo de galinha e pode não terminar bem. O País já viveu ressacas no passado, tanto após o milagre econômico na ditadura quanto no fim dos governos do PT.

As crises foram enfrentadas com profundas reformas. Primeiro, com FHC no comando, como apoio ao real. E, mais recentemente, no governo Temer.

Acompanhar a economia no Brasil cansa. Tudo que é construído com muito esforço é destruído num instante. Um enxugar de gelo perpétuo.

Mais que cansativo, é frustrante. Lula assumiu com a boa vontade da sociedade. Ganhou no “photochart”, apoiado pelo centro, e herdou uma economia relativamente organizada. Até o frágil arcabouço foi recebido pelo mercado com certa benevolência. Mas deu de ombros. Teve relativo sucesso no primeiro mandato, por ter tido a sabedoria de dar continuidade às políticas transformadoras feitas por FHC. Já hoje, seus ministros da área econômica jogam sempre na defensiva, quando deveriam estar no ataque.