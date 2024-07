Lula prometeu picanha para todos e “colocar os pobres no Orçamento”. Nem um nem outro. Com os níveis de desigualdade daqui, difícil definir quem é rico. Até quem recebe salário mínimo seria menos pobre do que um terço da população, enquanto o 1% mais rico fica com mais de 20% da renda nacional.

A razão desse fosso é a má distribuição de recursos públicos; o Estado promovendo a desigualdade. E quanto mais intervencionista, pior. Estado gastar para o bolo crescer, e depois dividir, era o lema dos anos de ditadura. Entregou um país ainda mais desigual.

Lula está indignado com tanto gasto tributário, que hoje soma mais de 4% do PIB. A memória deve ter falhado. Foram os governos petistas que duplicaram esse porcentual. Verdadeira herança maldita. Tentei fazer uma lista do que foi incluído desde 2003; não cabe na coluna. Mas vale lembrar que Dilma estendeu os privilégios da Zona Franca de Manaus e criou as desonerações setoriais. Subsídios para uma indústria, ainda protegida da competição externa, são eternamente renovados. Rico se esbalda no “duty free” e traz tablets e celulares do exterior. Para o pobre, restam produtos caros e de baixa qualidade produzidos com conteúdo nacional.