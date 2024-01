Em 10 anos, redução de arrecadação por meio de compensações tributárias triplicou

BRASÍLIA - O volume de compensações feitas pelas empresas nos tributos que elas deveriam recolher para o Fisco, mas não o fizeram em razão de decisões favoráveis na Justiça, triplicou nos últimos dez anos. Em 2023, até agosto, o Ministério da Fazenda afirma que as compensações somaram R$ 163 bilhões. Em 2013, o valor girava em torno de R$ 50 bilhões.

Em razão deste aumento, a Fazenda decidiu impor um limite para essas compensações, alegando que elas drenam a arrecadação do governo e reduzem a sua capacidade de planejamento.

Leia também

O aumento das compensações ocorreu principalmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a chamada “tese do século”, que determinou a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins. Em 2023, só em decorrência desta decisão judicial, o governo deixou de arrecadar R$ 59,28 bilhões, que foram usados pelas empresas nesse “encontro de contas”.

A fixação do limite foi inserida na Medida Provisória que revogou a política de desoneração da folha de pagamentos e foi editada em 29 de dezembro. Nesta sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, a Receita Federal publicou uma portaria disciplinando essas compensações.

Segundo o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, dívidas de até R$ 10 milhões poderão ser compensadas imediatamente. As de R$ 10 milhões a R$ 100 milhões terão um prazo de 12 meses para serem compensadas. Já as maiores serão compensadas em prazo mais alongado, que aumenta junto com o valor da dívida, tendo como limite 5 anos.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan Foto: Washington Costa/MF

O teto provocou críticas entre advogados e tributaristas. Em artigo publicado no Estadão, o ex-secretário da Receita Everardo Maciel disse que ao fixar limites, o Fisco se apropria indevidamente de renda do contribuinte. Durigan, por sua vez, rejeita que se trate de um calote.

Continua após a publicidade

“A empresa vai receber em dia, só não vai receber tudo de uma vez. Se tem uma decisão judicial de bilhões, você quebra o Estado porque a empresa tem que receber? Não tem planejamento e o Estado tem que pagar?”, disse.

Para o número 2 do Ministério da Fazenda, a medida tenta equiparar as condições de empresas que vão receber por essas dívidas em precatórios. A diferença, do ponto de vista do governo, é que os precatórios são comunicados pelo Judiciário no ano anterior ao efetivo pagamento. Ou seja, precatórios registrados neste ano serão pagos apenas em 2025. A compensação, por outro lado, pode ser requisitada pelo contribuinte a qualquer momento.

“Os dados mostram que a compensação vai virar via prioritária, o que atrapalha o planejamento do Estado. Não tem nada a ver com o calote isso, nada a ver”, disse Durigan.

Ele defende que as dívidas de alto valor sejam pagas prioritariamente por meio de precatório. Economistas que acompanham as contas do governo alegam que essa via é também vantajosa para o governo em termos contábeis, uma vez que o STF permitiu que o pagamento de precatórios possa ser feito fora da meta fiscal, que neste ano é de zerar o déficit público.