Como o canabidiol foi da onda de produtos para acalmar consumidores estressados à estagnação

abaixo das fileiras de bebidas energéticas e de kombucha no Westside Market, uma delicatessen no bairro de Chelsea, em Manhattan, há algumas garrafas de vidro de Vybes. A bebida, que vem em sabores como morango com lavanda e laranja com limão, é feita com canabidiol, ingrediente derivado da maconha e mais conhecido como CBD.

Mas a falta de regras federais e a confusão de regulamentações estaduais impossibilitaram que a Vybes fosse distribuída por um varejista nacional, como a Target ou o Walmart. Isso prejudicou o potencial de crescimento da bebida, disse Jonathan Eppers, que deixou o setor de tecnologia para criar a Vybes em 2018. "Nos dois primeiros anos, estávamos em um foguete", disse Eppers. "Mas a colcha de retalhos de leis e regulamentações em torno do espaço dificultou o crescimento de nossos negócios."

Há pouco mais de seis anos, o CBD, o componente não intoxicante derivado da cannabis ou do cânhamo, estava pronto para ser o próximo grande ingrediente “it”, parte de uma onda de bebidas e alimentos que eram promovidos como tendo benefícios para a saúde ou proporcionando relaxamento. As start-ups inundaram o mercado com produtos, muitos prometendo acalmar consumidores estressados e ansiosos.

A bebida com infusão de CBD Vybes em exposição em uma loja do Westside Market em Manhattan, em 22 de janeiro de 2024. A falta de regras federais e uma confusão de regulamentações estaduais impossibilitaram a distribuição da Vybes por um varejista nacional, como a Target ou o Walmart. Isso prejudicou o potencial de crescimento da bebida, disse Jonathan Eppers, que deixou o setor de tecnologia para criar a Vybes em 2018. Foto: JEENAH MOON

Em seu ápice, por volta de 2018, o CBD estava em toda parte, aparecendo em água, barras de chocolate, tinturas, gomas e soros para a pele. Os consumidores podiam comprar roupas esportivas com infusão de óleo de CBD e alimentar seus cachorros nervosos com mastigações e petiscos de CBD.

As grandes corporações também entraram na jogada. A Molson Coors se uniu a uma empresa canadense de cannabis para criar uma linha de bebidas com infusão de CBD. A Constellation Brands, fabricante da cerveja Modelo, fez um investimento de US$ 4 bilhões em uma empresa de cannabis de capital aberto. A Ben & Jerry’s começou a estudar a criação de sorvetes com infusão de CBD.

Nos últimos dois anos, no entanto, o setor estagnou. A Molson Coors encerrou sua joint venture, e a Constellation baixou mais de US$ 1 bilhão de seus investimentos em cannabis. As grandes empresas arquivaram os planos de produtos de CBD e centenas de empresas iniciantes fecharam as portas, mudaram para outros ingredientes ou simplesmente reduziram suas projeções de crescimento.

As esperanças de ressuscitar o mercado por meio de esforços do setor para incluir a regulamentação federal do CBD em uma nova lei agrícola foram frustradas quando o Congresso aprovou uma extensão da versão de 2018 da lei no outono.

O que também contribui para a queda vertiginosa do setor é o simples fato de que muitas pessoas estão confusas sobre o que é o CBD, se ele é legal e se pode deixá-las chapadas.

O composto vem da planta de cannabis. As plantas de cannabis que contêm altos níveis de tetrahidrocanabinol, ou THC, são a maconha e podem deixar os usuários chapados. As plantas de cannabis com níveis mais baixos de THC são conhecidas como cânhamo.

Há cinco anos, o Congresso legalizou o CBD à base de cânhamo, embora o CBD produzido com níveis mais altos de THC continuasse ilegal em nível federal. Mas a Food and Drug Administration se recusou a criar regras que permitissem o uso do CBD em suplementos dietéticos ou alimentos convencionais.

A agência disse que é preciso criar um novo caminho regulatório para o CBD e que não há evidências suficientes para determinar quanto dele pode ser consumido e por quanto tempo. (O FDA aprovou um medicamento que contém CBD e é usado para tratar algumas crises de epilepsia). Assim como a maconha, que continua ilegal em nível federal, o CBD foi legalizado em muitos Estados, criando um pântano de regras variadas e problemas para os fabricantes. "Eu vi o que estava escrito na parede no final de 2019 e 2020. Ia demorar muito mais para que as regulamentações federais fossem estabelecidas em torno do CBD", disse Ben Witte, que fundou a Recess em 2018 como uma linha de água com gás contendo CBD. Hoje, essas bebidas representam menos de 10% de sua receita. Em vez disso, ele se concentra em mocktails e na Recess Mood, uma linha de bebidas relaxantes sem CBD.

Garrafas da bebida com infusão de CBD Vybes em uma loja do Amish Market em Manhattan, em 22 de janeiro de 2024 Foto: Jeenah Moon/The New York Times

Mesmo antes de o CBD à base de cânhamo ser legalizado, as lojas e os varejistas on-line foram inundados com produtos que o continham. No entanto, nenhum deles havia sido aprovado pelo FDA, e alguns apresentavam alegações ultrajantes e infundadas de que os produtos infundidos poderiam fazer tudo, desde o tratamento do mal de Alzheimer até a cura do câncer.

O FDA começou a emitir cartas de advertência para fabricantes e varejistas por venderem produtos de CBD não aprovados ou por fazerem alegações não fundamentadas sobre os produtos. Em 2020, o FDA descobriu em uma amostragem de produtos que 18% continham significativamente menos CBD do que o indicado na embalagem, enquanto 37% tinham significativamente mais.

Em alta Economia Quanto mais o tempo passa, mais tenho saudades de FHC na Presidência Hyundai assume importação de carros no Brasil, e Caoa fará novos modelos da marca em Goiás Refinarias privadas vão quebrar com mudança na política de preços da Petrobras, diz associação “Acho que a grande questão aqui é: por que você precisa ter isso nos alimentos?”, disse o Dr. Peter Lurie, presidente e diretor executivo do grupo de vigilância Center for Science in the Public Interest. “Qual é a finalidade? O que esse ingrediente está realmente fazendo por você?” Ele acrescentou: “Essas empresas conseguiram criar a crença de que a sociedade precisa desses produtos, quando não há nenhuma evidência de que o CBD trate mais do que a rara síndrome epiléptica para a qual foi aprovado”. Com o aumento das dúvidas sobre o composto, os órgãos reguladores estaduais começaram a retirar os produtos de CBD das prateleiras das lojas e a confiscar produtos. As empresas também enfrentaram obstáculos para vender ou anunciar on-line. “Minha conta no Meta está proibida para sempre de fazer qualquer publicidade depois que publiquei uma vez na página da nossa empresa sobre nossos produtos de CBD e ela foi sinalizada”, disse Clarice Coppolino, chefe de branding e desenvolvimento de produtos da Vital Leaf, que fabrica chocolate, cuidados com a pele e tinturas de CBD.

Jonathan Eppers, criador da Vybes, afirma que se sentia pilotando um foguete nos primeiros anos da empresa Foto: Bradley Meinz/The New York Times

A pandemia de covid-19 também afetou o setor. Embora as vendas nas primeiras semanas e meses da pandemia tenham disparado à medida que os consumidores nervosos buscavam alívio por meio de produtos com infusão de CBD, o interesse de grandes empresas e investidores diminuiu.

“A covid claramente afastou as empresas de bens de consumo embalados do espaço do CBD e do que era possível fazer nele, fazendo com que se concentrassem simplesmente em atender à demanda por alimentos”, disse Carmen Brace, consultora que trabalhou com empresas que vendem bens de consumo embalados.

Em meio a um forte lobby do setor, alguns Estados começaram a legalizar o cânhamo em vários produtos. Em 2021, por exemplo, a Califórnia aprovou uma legislação que permitia o CBD derivado do cânhamo em qualquer alimento, bebida e suplemento dietético vendido no estado. Outros Estados legalizaram o CBD com restrições sobre os tipos de produtos em que ele poderia ser usado, as quantidades e onde o cânhamo deveria ser cultivado.

Eppers fundou a Vybes depois de experimentar o óleo de CBD para aliviar o estresse e a ansiedade que sentia quando trabalhava no setor de tecnologia. O produto atraiu seguidores em seus dois primeiros anos, mas por volta de 2020 os órgãos reguladores da Califórnia começaram a retirar as bebidas das prateleiras. Assim, o Sr. Eppers se uniu a outros fabricantes de CBD para promover leis que permitissem o produto no estado.

Mas a confusão de regras tem impedido o crescimento da Vybes. “Fazemos uma bebida que muitos consumidores querem, mas as grandes redes não a tocam”, disse Eppers.

Por enquanto, a Vybes, feita com 25 miligramas de CBD de cânhamo, encontrou um lar em mercearias regionais e independentes menores em todo o país, disse Eppers.

“Quando entrei nessa categoria em 2018, o céu era o limite”, disse ele. “Ninguém começa um negócio para atingir um teto baixo.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.