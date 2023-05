Empresas do Brasil poderão testar semana de quatro dias de trabalho em experimento

O Brasil receberá um experimento que busca testar os benefícios de uma semana de trabalho de quatro dias. A iniciativa é da 4 Day Week, uma comunidade sem fins lucrativos que realiza projetos-pilotos como esse em todo o mundo, e da brasileira Reconnect Happiness at Work.

O projeto divulgou a novidade nesta semana e lançou um formulário em seu site oficial para que as empresas interessadas tirem as suas dúvidas. As sessões de esclarecimento serão realizadas em junho, segundo a iniciativa. O calendário ainda será fechado e as informações serão divulgadas.

Os organizadores acreditam que adotar uma semana de trabalho de quatro dias é uma estratégia focada em trabalhar de forma mais inteligente, o que possibilita investir no bem-estar dos colaboradores e potencializar a produtividade. A 4 Day Week afirma que advoga pelo modelo 100-80-100, que consiste em 100% do salário, 80% do tempo e 100% de produtividade.

Segundo a iniciativa, os testes já feitos ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, Irlanda e Islândia, mostram haver aumento na produtividade, maior atração e retenção de talentos, envolvimento mais profundo dos clientes, além de melhor saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores.

Reino Unido

No Reino Unido, o teste foi aprovado. Como resultado, a maioria das 61 empresas que participaram de junho a dezembro afirmou que seguirá em frente com jornadas mais curtas, e que a maioria dos funcionários estava menos estressada e com um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Continua após a publicidade

O faturamento das empresas permaneceu praticamente o mesmo durante o período de testes no ano passado e até aumentou em relação aos mesmos seis meses do ano anterior, segundo resultados divulgados em fevereiro deste ano.

Semana de quatro dias reflete busca por maior equilíbrio entre trabalho e vida privada Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O teste foi realizado com pesquisadores do Boston College e com a Autonomy, uma organização de pesquisa focada no futuro do trabalho, além da 4 Day Week Global.