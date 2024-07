Entrevista com Alberto Ramos Diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs

NOVA YORK - A recente crise fiscal no Brasil, que fez o real bater R$ 5,70, aumentou as chances de os juros voltarem a subir no País, alerta o diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos. O estresse do mercado foi contido após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva baixar o tom e indicar comprometimento fiscal por parte do seu governo, mas o sinal foi “abstrato”. Faltam medidas estruturais para endereçar o problema, defende o economista.

“Nos próximos cinco meses, é maior a probabilidade do juro subir do que do juro cair no Brasil”, diz Ramos, baseado em Nova York, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast. Por ora, esse não é o seu cenário base, mas o economista lembra que o mercado, ao qual Lula tanto critica, ainda está “nervoso”. “O mercado perdeu dinheiro quando o câmbio estressou porque estava posicionado para a apreciação do câmbio e queda de juro”, afirma.

Abaixo, os principais trechos da entrevista: