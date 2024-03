Enxurrada de importações chinesas pode renovar tensões comerciais e ameaçar empregos nos EUA

As fábricas chinesas estão inundando os mercados globais com carros, eletrodomésticos, chips de computador e eletrônicos, preparando o terreno para uma nova rodada de tensões comerciais com os Estados Unidos e a Europa, segundo economistas.

“A capacidade chinesa está se expandindo em vários setores, alguns estratégicos, outros prioritários para os EUA e a Europa. E isso está gerando tensão”, disse o economista Brad Setser, funcionário do Departamento do Tesouro do governo Obama. “O resto do mundo também quer produzir bens manufaturados.”

Um funcionário trabalha na fábrica de turbinas eólicas em Qingzhou, na província chinesa de Shandong Foto: STR / AFP

Pequim, nos últimos anos, investiu em novas fábricas para atender à demanda dos consumidores americanos que esbanjaram em produtos importados durante a pandemia e para desenvolver setores de alta tecnologia, como veículos elétricos e baterias, que o governo chinês considera essenciais.

Desde o final de 2019, a produção manufatureira da China, que já era a número 1 do mundo, aumentou em cerca de um quarto, de acordo com a Capital Economics em Londres. A produção fabril dos EUA no mesmo período ficou estável e continua 7% abaixo do pico de 2007.

O resultado, de acordo com várias medidas do desempenho comercial da China, tem sido um desequilíbrio crescente no comércio global. O superávit da conta corrente da China como porcentagem da produção global, um indicador amplo, é maior agora do que durante o período que antecedeu a imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump sobre a maioria das importações chinesas e está perto de um recorde histórico, de acordo com Neil Shearing, economista-chefe da Capital Economics.

“Há uma necessidade de equilibrar melhor o comércio global”, disse ele.

O superávit da China no comércio de produtos manufaturados como parcela da economia global, uma segunda medida, é quase duas vezes maior do que o do Japão no final da década de 1980, quando muitos americanos temiam que a economia japonesa estivesse destinada a se tornar a maior do mundo, de acordo com os cálculos de Setser.

À medida que o domínio da manufatura global da China aumenta, os riscos são altos para os fabricantes de automóveis, especialmente na Europa. Nos últimos anos, a China saiu da obscuridade do setor automotivo para ultrapassar a Alemanha em exportações de automóveis.

As fábricas chinesas podem produzir 40 milhões de carros por ano, 15 milhões a mais do que o necessário para atender à demanda interna. Os 5 milhões de carros que a China exportou no ano passado foram cerca de cinco vezes o total de 2020, de acordo com Michael Dunne, consultor do setor baseado em San Diego, que disse que esse número pode dobrar nos próximos anos.

PUBLICIDADE As montadoras chinesas já são o principal fornecedor do México. A BYD da China, apoiada por Warren Buffett, vende um modelo elétrico por cerca de US$ 15 mil, o que a ajudou a ultrapassar a Tesla no final do ano passado como a maior produtora de veículos elétricos do mundo. O CEO da Tesla, Elon Musk, disse no início deste ano que as empresas chinesas “praticamente destruiriam a maioria das outras empresas automobilísticas do mundo”, a menos que enfrentassem novas barreiras comerciais. A batalha pela supremacia do setor automotivo é apenas um elemento de um clima comercial cada vez pior entre a China e seus principais clientes na Europa e nos Estados Unidos.

Autoridades europeias disseram este mês que uma investigação comercial em andamento encontrou “evidências suficientes” de que a China estava subsidiando a produção de veículos elétricos de uma forma que poderia prejudicar as montadoras europeias. Uma decisão sobre as tarifas iniciais poderia ser tomada até julho.

O mercado automotivo dos EUA já está protegido por tarifas. De acordo com o acordo comercial USMCA, os veículos também devem atender às regras regionais de origem, o que impediria as empresas chinesas de exportar para os Estados Unidos carros fabricados no México.

No entanto, os veículos chineses podem acabar chegando aqui por meio da Coreia do Sul ou de outros países que têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos, segundo analistas.

Um porta-voz da Embaixada da China em Washington descartou as preocupações com o aumento do setor manufatureiro do país.

“A capacidade excessiva de produção é um conceito relativo. Não se pode limitar a demanda a um país ou região, mas é preciso ver as coisas no contexto da globalização econômica”, disse Liu Pengyu, chefe da seção de informações e assuntos públicos da embaixada.

A China domina boa parte da fabricação de turbinas eólicas Foto: AFP

As preocupações com o domínio da manufatura chinesa aumentaram na semana passada, quando o sindicato United Steelworkers apresentou uma petição ao escritório da Representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai, solicitando uma investigação do setor de construção naval da China.

Os siderúrgicos, apoiados por quatro outros sindicatos, disseram que a China havia empregado “políticas não mercadológicas” em uma estratégia deliberada de 20 anos para dominar a construção naval global. Tai tem 45 dias para decidir se dará prosseguimento à investigação, o que poderia autorizar o presidente a cobrar tarifas sobre as embarcações chinesas.

Os planejadores econômicos chineses há muito tempo favorecem as empresas estatais em vários setores, com financiamentos a taxas reduzidas, terrenos baratos ou até mesmo gratuitos, contas de luz reduzidas e outras ajudas. No total, a generosa ajuda ― equivalente a mais de 1,7% da economia da China ― é mais de duas vezes maior do que em outros países, inclusive nos Estados Unidos, de acordo com um estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Em 2019, a China gastou mais em subsídios industriais do que em defesa nacional, segundo o relatório.

O Fundo Monetário Internacional alertou no mês passado que os subsídios à produção industrial da China estavam desviando fundos estatais para empreendimentos que ofereciam retornos abaixo da média e estavam criando “desafios domésticos significativos”. Essas medidas poderiam criar “excesso de capacidade” e inclinar o campo de jogo econômico em favor das empresas estatais em vez das empresas privadas, disse o fundo em sua última análise da economia chinesa.

Em dezembro, os líderes chineses, reunidos em sua conferência anual de trabalho econômico central, reconheceram problemas como a falta de demanda interna e o “excesso de capacidade em alguns setores”.

A economia da China normalmente enfatiza o investimento em instalações industriais e empreendimentos imobiliários. Os gastos do consumidor são responsáveis por apenas 40% do produto interno bruto (PIB), em comparação com cerca de 70% nos Estados Unidos.

A combinação da fraca demanda do consumidor com a produção robusta das fábricas deixa a China com um excedente de mercadorias que precisa ser descarregado nos mercados globais.

A solução para o perfil comercial desequilibrado do país está em aumentar o poder de compra dos consumidores chineses, permitindo que eles comprem mais do que as fábricas chinesas produzem. Para fazer isso, o governo de Pequim precisaria redirecionar o apoio financeiro das empresas estatais politicamente poderosas para as famílias chinesas. E o governo não mostra sinais de estar fazendo isso.

Em vez disso, em meio a um colapso do mercado imobiliário e à desaceleração do crescimento interno, os líderes chineses estão apostando na exportação para sair dos problemas econômicos.

A inundação dos mercados estrangeiros com produtos excedentes deve ajudar a aliviar a inflação global. Os produtos chineses de custo mais baixo provavelmente reduziram 0,15 ponto percentual da taxa de inflação dos EUA no ano passado e continuarão sendo uma pechincha relativa para os compradores americanos até o primeiro semestre deste ano, de acordo com o Goldman Sachs.

Mas o excesso de produção ameaça alguns setores que são fundamentais para as esperanças do governo de estimular a retomada da produção industrial, disse o economista Eswar Prasad, da Universidade de Cornell, ex-chefe da divisão do Fundo Monetário Internacional na China.

China também é potência industrial para produtos como eletrodomésticos e eletroeletrônicos

O surgimento da China como fabricante global no início do século 21 envolveu uma série de produtos de vários setores: vestuário e têxteis, eletrônicos, móveis e equipamentos industriais. Mais de duas décadas depois, a China é a principal nação manufatureira do mundo, respondendo por 31% do valor agregado da manufatura global, de acordo com as Nações Unidas.

Os Estados Unidos estão em um distante segundo lugar, com 17%.

“A economia da China é muito maior do que era há duas décadas. Portanto, esse choque pode ser ainda maior do que o anterior”, disse Prasad.

A ironia é que o atual boom de exportação da China ocorre no momento em que tanto Pequim quanto Washington estão promovendo uma maior autossuficiência. O governo Biden, reagindo à escassez de equipamentos médicos e chips de computador durante a pandemia, está usando créditos fiscais e subsídios governamentais para estimular a produção doméstica. E o presidente chinês, Xi Jinping, quer reduzir a dependência de sua economia da demanda externa, ao mesmo tempo em que torna os estrangeiros mais dependentes da China.

Porém, após mais de quatro décadas de laços crescentes, está sendo difícil afinar a relação comercial.

O impacto da colossal produção industrial da China está sendo sentido de algumas formas inesperadas.

No ano passado, a China abriu 17 novas fábricas que convertem petróleo ou gás em resina, a matéria-prima usada para fabricar garrafas plásticas de água. A expansão da produção reduziu os preços globais, tornando o plástico reciclado menos atraente para os fabricantes de garrafas, disse Steve Alexander, diretor da Association of Plastic Recyclers.

“Isso é um grande negócio. Isso muda a economia, e estamos apenas começando a ver o impacto disso no mercado”, disse ele.

Uma companhia recicladora do Meio-Oeste está pensando em fechar as portas, depois de perder dois contratos recentes para uma empresa que usa o material de custo mais baixo. Isso pode ser um sinal do que está por vir.

