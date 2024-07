Efeito Milei derruba exportações para a Argentina, mas não impede Brasil de ter receita recorde

As exportações brasileiras para a Argentina, um dos principais parceiros comerciais do País, caíram 37,6% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Só no mês de junho os embarques para o país vizinho encolheram 50,6%, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic).

O menor apetite argentino por produtos nacionais, porém, não impediu que o valor exportado pelo Brasil no primeiro semestre deste ano fosse o maior da série histórica. As receitas neste ano somaram US$ 167,6 bilhões até agora, superando o recorde da balança de igual período de 2023, de US$ 165,2 bilhões. Em entrevista à imprensa na última quinta-feira, 4, o diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Mdic, Herlon Brandão, reconheceu que o mau momento econômico argentino prejudicou as exportações brasileiras, mas salientou que houve surpresas positivas com os embarques de outros itens e para outros destinos. Ele enumerou, por exemplo, o crescimento das exportações de petróleo, minério de ferro, açúcar e melaço e de celulose, que sustentaram as vendas recordes ao longo dos primeiros seis meses deste ano.

Item que mais deixou de ser exportado na comparação com 2023 foi a soja, segundo o Mdic Foto: Clayton de Souza/Estadão

Parte significativa das perdas veio de setores ligados à indústria de transformação, segundo o Mdic. A exportação de partes e acessórios para veículos, por exemplo, caiu 26% em relação ao ano passado. No segmento de automóveis de passageiros, a queda foi de 14%. Também houve recuos importantes nas exportações de motores de pistão e suas partes (-24%), máquinas e aparelhos elétricos (-12%), calçados (-29%) e pneus (-36%).

O item que mais deixou de ser exportado na comparação com 2023, porém, foi a soja, cujos embarques contraíram 96%, uma perda de US$ 1,49 bilhão, segundo o Mdic. O movimento refletiu a normalização da produção da soja argentina, que sofreu com eventos climáticos adversos no ano passado, o que forçou o país a importar a commodity do Brasil.

Fator Milei

Embora a moderação dos embarques de produtos brasileiros para a Argentina seja uma tendência nos últimos anos, o cenário foi agravado pelas medidas econômicas do presidente Javier Milei, que desaqueceram a atividade econômica no país, avaliam especialistas consultados pelo Estadão/Broadcast. No primeiro trimestre do ano, por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) argentino recuou 5,1%.

“Quando você corta de maneira muito abrupta o gasto público, que é um componente importante do PIB, como fez o Milei, você traz recessão”, detalha o economista da CM Capital, Matheus Pizzani. “Uma recessão abrupta assim abala a confiança e atravanca também o comércio com o Brasil”, emenda.

Além do desaquecimento da atividade, a Argentina também sofre há alguns anos com a escassez de dólares para realizar pagamentos, o que também prejudica o comércio bilateral com o Brasil, conforme pontua o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo. “Com menos liquidez internacional, a Argentina deve se limitar a importar aquilo que é primeira necessidade. E deixar de ter déficit comercial com países como o Brasil, para gerar superávits e ganhar dólares”, detalha o economista.

Para o presidente da Associação da Câmara de Comércio Exterior (AEB), José Augusto de Castro, a expectativa para este ano é justamente que o Brasil volte a registrar déficit comercial com a Argentina, ou seja, importar mais produtos do país vizinho do que exportar. “Em condições normais, essa relação é superavitária para o Brasil”, diz Castro.

Segundo o Mdic, as exportações brasileiras para a Argentina no primeiro semestre somaram US$ 5,882 bilhões, abaixo do valor total importado, de US$ 6,073 bilhões. A última vez que a relação anual com o país não foi superavitária para o Brasil foi em 2021, quando as importações superaram as exportações em US$ 70,0 milhões.

A Anfavea, associação que representa montadoras, por sua vez, reconhece que houve perda de poder da Argentina enquanto consumidora de automóveis produzidos no Brasil, mas considera que esse momento de “ajuste” e “aperto de cintos” em 2024 já era esperado, dado o impacto que as medidas de Milei produziram sobre o país. “A nossa preocupação maior hoje, nas exportações, vem de quedas ou perda de share de mercado em outros países, que vinham bem, como Colômbia, Chile e México”, disse a entidade, em nota enviada ao Estadão/Broadcast.

A associação reforça ainda que a participação da Argentina na compra de veículos brasileiro já vem caindo há tempos. “O comércio com a Argentina já respondeu por 70% das nossas exportações, hoje é algo entre 20% e 30%.”