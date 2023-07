Geração X não está economizando e gerando poupança para uma boa aposentadoria

0 cenário econômico complexo devido ao aumento das taxas de juros, alta inflação e volatilidade do mercado cria ambiente desafiador para gerar renda sustentável e causa pressão extra nas finanças de todos. O cenário é pior para aqueles que estão buscando a aposentadoria ou são recém-aposentados.

Especialmente a geração X que, além de ter que lidar com o estresse e ansiedade trazido pelo novo momento de vida, está tendo que cuidar da organização de seu orçamento nessa fase da vida. Essa geração é aquela de nascidas aproximadamente entre meados da década de 1960 e o início da década de 1980. No topo da escala são pessoas perto dos 60 anos, a maior parte se aproximando da aposentadoria e outra já vivendo essa etapa.

Algumas pesquisas recentes deixam evidente as preocupações desse grupo. De maneira geral a geração X planeja se aposentar entre 65 e 69 nos. Entre os já aposentados 56% admitem que fizeram isso antes do planejado. A pesquisa Retirement Survey & Insights Report 2022, do Goldman Sachs, traz que, no grupo que ainda está no ambiente de trabalho, 64% está estressado por ter de administrar suas finanças nesse ambiente volátil, e que 51% se dizem atrasados em relação ao que deveria ter poupado.

No grupo dos já aposentados, mais 50% afirmam ter renda menor que metade da renda antes da aposentadoria. Somente 25% estão com renda maior do que 70% do que recebiam antes. Outros dados, esses da pesquisa do banco de investimentos Natixis, revelam que a poupança média para aposentadoria da geração X está em US$ 81 mil (R$ 388 mil) e essa quantia não está nem perto do que eles acham que precisarão para uma aposentadoria confortável, valor avaliado em US$ 1,2 milhão (R$ 5,79 milhões).

Geração X está próxima da aposentadoria, mas situação econômica complica para realizar a poupança Foto: Rafael Neddermeyeri / Fotos Públicas

O resumo é que geração X simplesmente não está economizando e gerando poupança para manter uma renda que traga um bom grau de bem-estar na aposentadoria.

Continua após a publicidade

A recomendação de sempre é que começar mais cedo permite a geração de poupança desejada se maneira mais fácil. Deixar para poupar às portas da aposentadoria traz um enorme desafio e cria uma grande ansiedade. Qualquer cálculo simples mostra que quanto mais perto da aposentadoria a pessoa estiver, muito maior o valor a ser guardado por mês. As maiores preocupações estão em como gerar renda, saber o quanto dura a sua reserva e saber se a sua poupança está sendo bem investida, e, caso negativo, como corrigir isso. Não há escapatória para ninguém, nós temos que organizar as finanças para ter uma vida melhor.