Pix passa a ser aceito em países vizinhos e pode se ligar a sistema internacional

O Pix é um sucesso absoluto sem a menor dúvida. Andar com dinheiro na carteira está ficando fora de moda. Esse sistema de pagamentos instantâneos, lançado pelo Banco Central em 2020, é fácil de usar e seguro. As estatísticas do BC mostram a expansão desse serviço.

Nos últimos 24 meses, o volume de transações via Pix subiu mais de 269%. Hoje são mais de 3 bilhões de operações, que representam mais de R$ 1,2 trilhão. São mais de 607 milhões de pessoas físicas com chaves ativas e mais de 30 milhões de pessoas jurídicas. O interessante é que o maior volume financeiro de pagamentos via Pix ocorre entre empresas, são 39% das transações.

A novidade em relação ao Pix é que até outros países começaram a aceitar esse método de pagamento. O brasileiro que vai ao Uruguai, à Argentina, ao Chile, ao Peru, ao México, a Portugal e até aos EUA encontra locais com anúncios de pagamento em Pix, ao lado do produto. Na Argentina, alguns comerciantes para não perder vendas ao turista brasileiro começaram a aceitar pagamento via Pix, utilizando para isso a conta corrente em bancos brasileiros de algum parente, opção que dribla o fisco argentino.

Mas não demorou muito para que agentes financeiros locais e fintechs brasileiras começassem a oferecer esse serviço de recebimento do Pix com a realização da transação cambial, o comerciante tem de arcar com uma taxa pelo serviço. Para o turista brasileiro é positivo porque é uma operação segura, fácil de realizar e o câmbio é feito no ato e com IOF de 0,38%, lembrando que no cartão de crédito o IOF é de 5,38% atualmente. A taxa, porém, está sendo reduzida 1 ponto porcentual ao ano e deve ser zerada em 2028.

Lançado pelo Banco Central, Pix faz grande sucesso entre os brasileiros Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

No entanto, é preciso entender que nesse tipo de transação o turista está realizando uma operação cambial que está sendo quitada por meio do Pix e não está realizando o pagamento em outra moeda. Segundo o BIS (Banco de Compensações Internacionais) mais de 60 países já possuem sistemas de pagamento instantâneo. Mas enviar dinheiro para o exterior é outra coisa e, usualmente, mais lento e caro.

Assim, o BIS está desenvolvendo o projeto Nexus que tem a proposta de interligar sistemas de pagamento de todo o mundo. Hoje esse sistema está em testes e deverá ser totalmente implementado até 2025.

As soluções de pagamentos estão facilitando as nossas vidas, mas as fraudes também estão crescendo. Por isso, os usuários devem ficar mais atentos e adotar práticas de segurança recomendadas, como manter uma senha forte, autenticação em duas etapas, usar redes de Wi-Fi seguras etc.