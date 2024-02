Se a reeleição acabar, é essencial que o mandato passe a ser de cinco anos. O problema é que o mandato de senador é de oito anos, portanto quem foi eleito em 2022 terá seu mandato concluído em 2030. Essa é a razão pela qual o próximo mandato presidencial deveria ser ainda de quatro anos, para evitar uma falta de sincronia das eleições já “na largada”. Por essa mesma razão, a reeleição ainda deveria ser permitida na eleição de 2030, sendo proibida depois disso. Mais ainda, a ideia seria proibir não apenas a reeleição, mas também a possibilidade de alguém se eleger para cargo eletivo para um mandato para o qual já tenha sido eleito. Isso evitará a ausência de renovação. Outro princípio que seria saudável adotar é o de realizar todas as eleições no mesmo ano, sendo as municipais e estaduais no final do primeiro semestre e as nacionais no segundo.

Por isso, a sugestão é que: a) o presidente eleito em 2026 tenha mandato de quatro anos, podendo ser reeleito em 2030 por cinco anos; b) os governadores eleitos em 2026 tenham mandato de três anos e meio, podendo ser reeleitos em 2030, por cinco anos; c) os senadores eleitos em 2026 tenham mandato de nove anos e os eleitos em 2030, mandato de dez anos; d) os deputados eleitos em 2026 tenham mandato de quatro anos e os eleitos em 2030, mandato de cinco anos; e) os prefeitos eleitos em 2024 tenham mandato de cinco anos e meio, podendo ser reeleitos em 2030, por cinco anos; e f) os vereadores eleitos em 2024 tenham mandato de cinco anos e meio e os eleitos em 2030, mandato de cinco anos.