O estudo foi conduzido pelo The Montreal Group (TMC), fórum internacional que reúne instituições financeiras de desenvolvimento, com representantes da França, Reino Unido, Canadá, China, Nigéria, Finlândia, México, Arábia Saudita, Índia, Marrocos e Bélgica. Assim, dentre essas instituições de fomento, o BNDES era a única que empregava todos os cinco métodos de mensuração destacados pelos estudo do TMC: monitoramento de programas, avaliação de resultados, análise contrafactual, modelagem macro e scoring de impacto.

Adicionalmente, o BNDES está no 1/3 das instituições de fomento analisadas pelo TMC que começou a realizar atividades de monitoramento e avaliação há mais de cinco anos. Os outros 2/3 introduziram essas práticas mais recentemente.

Paralelamente a esse arcabouço de avaliação que já faz parte do cotidiano do BNDES, Barbosa diz que, no contexto do lançamento do Nova Indústria Brasil (NIB), a nova política industrial do governo, a sua Diretoria de Planejamento e Estruturação de Projetos decidiu replicar os muitos estudos já realizados sobre os efeitos (ou falta deles) dos financiamentos do BNDES.

Barbosa destaca em especial estudo do economista Sérgio Lazzarini que indicou que os financiamentos do BNDES não induzem o aumento da produtividade. O diretor do BNDES diz que interessa ao banco entender esse resultado. A ideia é, ainda este ano, convidar pesquisadores de fora do BNDES para replicarem esses e outros trabalhos, inclusive, se possível, ampliando bases de dados, incluindo as do próprio banco de fomento, com os devidos cuidados de sigilo.