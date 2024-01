Por outro lado, o que provavelmente vai mudar (ou não) as projeções de resultado primário neste ano são os efeitos iniciais das diversas medidas de aumento de arrecadação aprovadas no ano passado. O pacote foi composto por restrição ao abatimento de benefícios do ICMS estadual no cálculo de tributos federais, tributação de apostas esportivas e de fundos fechados e offshore, mudança no cálculo dos juros sobre capital próprio (JCP) e implantação de voto de minerva governista nas votações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Como notaram os economistas Guilherme Tinoco e Gilberto Borça Jr. em artigo publicado ontem (15/1) no Blog do IBRE, a estimativa inicial de ganho de receita com essas medidas do governo era de R$ 168,5 bilhões, mas houve diluição de projetos na tramitação, há risco de judicialização de algumas das medidas e estimar os efeitos em várias delas é um exercício altamente incerto.

Na prática, na visão da coluna, a maioria dos analistas trabalha com ganhos bem inferiores àquela estimativa inicial do governo.

Porém, enquanto não há maior clareza sobre os ganhos de arrecadação e seus efeitos no resultado primário, a postura política do governo parece ser a reforçar a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad - o que se traduz em manter formalmente, por enquanto, o "plano A" de não mudar a meta.