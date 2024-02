O título do trabalho (traduzido do inglês) é "Schumpeter está certo? Fintech e Crescimento Econômico". A referência é ao economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950), que popularizou a expressão "destruição criadora", no contexto em que inovações (particularmente financeiras) destroem modelos tradicionais de negócios, mas com saldo positivo para a economia.

O estudo do FMI investiga empiricamente a relação entre fintechs e crescimento econômico por meio de um painel de 198 países com dados de 2012 a 2020.Para medir a penetração da fintech nos países, o autor utilizou dados do Centro para Finanças Alternativas de Cambridge (CCAF), base de dados com mais de 4,4 mil entidades que operam com fintech em todo o mundo, e categorizadas em crédito digital e captação digital de recursos de capital.

O autor encontrou que empréstimos digitais como porcentual do PIB têm impacto positivo no crescimento do PIB que é estatisticamente relevante, o que não se configura no caso de levantamento (captação) digital de capital. Tanto no caso dos empréstimos como no de levantamento de capital, foram excluídas operações com criptomoedas.

Como o grosso da operação das fintechs em nível global é de empréstimos digitais, há portanto um impacto positivo e estatisticamente relevante do setor como um todo no crescimento econômico mundo afora, de acordo com o estudo.