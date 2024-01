Outra questão é que os caminhos da expressão democrática dos anseios do povo brasileiro desde a redemocratização nos empurraram na direção de um modelo "antiasiático". No Brasil, levando em conta que se trata de um país de renda média, foi implantado um impressionante estado de bem-estar social, no qual o Estado se transformou basicamente em um redistribuidor de renda diretamente para as famílias (com papel significativo também de redistribuidor de subvenções diversas para empresas).

Parte excessiva dessa redistribuição é lamentavelmente apropriada pelos ricos, mas uma parcela muito grande vai de fato, e meritoriamente, para os pobres. Por outro lado, uma das consequências é que o Brasil é um país de poupança doméstica muito baixa. Nos países do Leste asiático, ao contrário, a seguridade social é minimalista, induzindo as famílias a pouparem. A maior poupança asiática resulta - por razões macroeconômicas difíceis de resumir numa coluna como esta - num equilíbrio cambial bastante favorável à indústria, justamente o contrário do que ocorre no Brasil.

Nada disso significa que o Brasil precise ficar tão desindustrializado quanto se encontra no momento. O País tem tradição industrial e tem nichos de competitividade internacional com marcas renomadas (Embraer, Weg etc.). Em áreas industriais adjacentes ao negócio das commodities, o Brasil é especialmente dotado, por razões óbvias.

O problema da NIB é que a iniciativa do governo parece ignorar essas dificuldades peculiares do Brasil no quesito industrialização, assim como parece ignorar também erros cometidos por políticas industriais do passado. Assim, faltam à NIB - ou pelo menos não surgiram até agora com o devido destaque - elementos essenciais como limites de gasto e de tempo de iniciativas de política industrial, com critérios rigorosos para terminar programas; requerimentos de exportação (só produto competitivo internacionalmente produz a "mágica" do desenvolvimento econômico baseado na indústria); e um arcabouço institucional detalhado e crível de avaliação sistemática de todas as políticas públicas voltadas à produção.