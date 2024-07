Duas pistolas ornamentadas com ouro e prata, que pertenceram à Napoleão Bonaparte, foram vendidas por US$ 1,8 milhão (mais de R$ 9,8 milhões) no último domingo, 7, na cidade de Fontainebleau, na França. De acordo com o The Guardian, as armas foram usadas pelo imperador francês em uma tentativa de tirar a própria vida.

A identidade do comprador não foi revelada, mas o valor da aquisição foi superior às expectativas, que estavam na faixa de US$ 1,3 milhões (R$ 7 milhões) a US$ 1,6 milhões (R$ 8,7 milhões).

Caixa com pistola histórica que pertenceu a Napoleão Bonaparte Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

PUBLICIDADE Com o desenho do rosto de Napoleão, as pistolas foram usadas pelo imperador para tentar tirar a própria vida depois que ele foi forçado a abdicar do poder ao ser derrotado por forças estrangeiras, segundo o The Guardian. A tentativa foi mal sucedida graças ao seu escudeiro, que retirou a pólvora das pistolas. Após uma nova investida ao tomar veneno, Napoleão vomitou e sobreviveu. O imperador deu as armas para o escudeiro em agradecimento por sua lealdade. Napoleão foi para o exílio na ilha de Elba, na costa da Itália. Ele ainda lutou com os britânicos na Batalha de Waterloo, em 1815, mas foi derrotado. O imperador morreu seis anos depois, no exílio de Santa Helena.

Pistola que pertenceu a Napoleão Bonaparte Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

As pistolas de Napoleão tem exportação proibida

No último sábado, 6, o ministério da cultura da França classificou os objetos como tesouros nacionais e proibiu sua exportação, em uma decisão publicada no diário oficial do governo.

Com a emissão do certificado proibindo a exportação, o governo francês tem um período de 30 meses para fazer uma oferta pelas armas ao novo proprietário, que tem o direito de recusá-la. Um bem cultural classificado como tesouro nacional só pode deixar o país por um tempo determinado.

“Ser classificado como um tesouro nacional dá um valor incrível ao objeto”, disse um representante da casa de leilões Osenat, que preferiu não se identificar.

Publicidade

Vendas de objetos de Napoleão Bonaparte

Outros artigos históricos de Napoleão têm sido procurados por compradores.

Em novembro, um de seus famosos chapéus “bicorne” preto com seus adornos azul, branco e vermelho foi vendido por mais de US$ 2 milhões (mais de R$ 11,2 milhões).