Para a Geração Z, definição de sucesso inclui juntar-se ao 1% mais rico

À medida que mais e mais membros da Geração Z entram no mercado de trabalho, eles estão começando a desenvolver ideias sobre o que significa ser bem-sucedido financeiramente.

PUBLICIDADE De acordo com uma pesquisa recente da empresa financeira Empower, os membros da Geração Z acreditam, em média, que um salário anual de US$ 587.797 (R$ 3,4 milhões) e um patrimônio líquido de US$ 9,47 milhões (R$ 55 milhões) são necessários quando eles imaginam o “sucesso financeiro”. A Geração Z pode não se dar conta disso, mas esse tipo de sucesso os colocaria nos escalões superiores da riqueza americana.

De fato, uma remuneração superior a meio milhão de dólares por ano os colocaria entre os 1% mais bem pagos em 32 dos 50 Estados, de acordo com dados separados.

Por outro lado, as gerações mais antigas têm definições muito mais modestas de sucesso financeiro. Para os millennials, isso significa ganhar US$ 180.865 (R$ 1 milhão) por ano com um patrimônio líquido de US$ 5,6 milhões (R$ 32,5 milhões), segundo a pesquisa da Empower. Para a Geração X, os números respectivos foram de US$ 212.321 (R$ 1,2 milhão) e US$ 5,3 milhões (R$ 30,7 milhões), enquanto os boomers estimam que o patrimônio líquido seja de apenas US$ 99.874 (R$ 580 mil) e US$ 1,05 milhão (R$ 6,1 milhões).

Cerca de 70% da Geração Z está otimista que alcançará o sucesso financeiro em suas vidas Foto: Davide Angelini/Adobe Stock

A Geração Z não só tem os valores de referência mais altos, como também é a mais confiante em alcançá-los: 71% disseram que estão otimistas que alcançarão o sucesso financeiro em suas vidas, em comparação com 70% da geração do milênio, 53% da geração X e 45% dos boomers.

Sem dúvida, sua conta bancária não é a única maneira de avaliar o sucesso. Em todas as gerações, apenas 27% disseram que a riqueza era a maior medida de sucesso, enquanto 59% disseram que a felicidade - definida como “poder gastar dinheiro com as coisas e experiências que trazem mais alegria”.

Trinta e cinco por cento colocaram o tempo livre, ou seja, o luxo de perseguir paixões pessoais, no topo, e 35% disseram que o bem-estar físico era a principal medida de sucesso.

A Empower também descobriu que os americanos consideram que a chave para o sucesso é uma combinação de trabalho árduo, talento, conhecer as pessoas certas e um pouco de sorte. Mas 19% da geração Z e da geração do milênio dizem que o segredo do sucesso é “fingir até conseguir”.

“A sorte favorece os ousados, e as pessoas sentem que o sucesso está ao seu alcance com a combinação certa de sonho e planejamento”, disse Rebecca Rickert, chefe de comunicações da Empower, em um comunicado. “Trata-se de escolhas financeiras inteligentes e disciplinadas, mas, em geral, as pessoas definem o sucesso financeiro como muito meritocrático e um pouco casual. Há uma sensação de que o esforço e o desempenho superior o levarão longe.”

Outras pesquisas também apontaram que a Geração Z é uma exceção nas percepções do que é necessário para viver confortavelmente e se sentir financeiramente seguro.