Entre as muitas fraudes financeiras que estão se intensificando (”golpe da taxa das blulsinhas”, ”pix errado”, ”golpe do presente””, entre outros), está a modalidade do golpe da falsa venda, uma tática criminosa antiga que ganhou ainda mais fôlego com as redes sociais e que levou o Itaú, um dos maiores bancos do país, a emitir um alerta. O golpe consiste em anúncios de promoções “imperdíveis”, que acabam por direcionar as vítimas para endereços que imitam sites verdadeiros. Após receberem o pagamento, os vendedores simplesmente desaparecem, sem entregar os produtos.

Para dar verossimilhança, o golpista se faz passar por um vendedor e os sites para que eles direcionam os clientes são parecidos com os oficiais. As pequenas alterações do site falso em relação ao site real não são percebidas pelo comprador, e, ao efetuar o pagamento por Pix ou boleto, o nome de beneficiário é diferente do anunciante. Assim que o dinheiro cai na conta dos criminosos, eles somem e os produtos nunca são entregues.

Golpe da falsa venda de produtos ganha fôlego com redes sociais. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

PUBLICIDADE Apesar de não ser relativo apenas aos golpes de falsa venda, dados do Serasa Experian indicam que as tentativas de fraude ocorrem a cada 3,3 segundos. Segundo a empresa, foram feitas 826 mil tentativas de fraude em maio deste ano. Em igual período de 2023, havia sido 863.526, ou 4,2% a mais. Os bancos e cartões responderam por 54% dessas tentativas, quantia proporcional superior ao registrado em maio de 2023, de 49,7%. Os números são os mais recentes do Indicador de Tentativas de Fraude do Serasa Experian. Segundo o levantamento, cerca de sete em cada dez ocorrências (69,4%) foram detectadas por meio de inconsistências nos dados cadastrais proporcionados e, em 24,4% dos casos, foram indicados padrões fraudulentos associados à veracidade dos documentos e à validação biométrica dos clientes. Em outros 6,2%, foram identificados comportamentos suspeitos nos dispositivos.

Para evitar essas situações, o banco Itaú elaborou dicas para que os clientes tentem identificar a falsa venda e não caiam no golpe. Veja a seguir.

1. Pesquise antes

Antes de aceitar ofertas, pesquise sobre a empresa ou pessoa, buscando avaliações e reclamações em sites especializados. Se for locar um imóvel, prefira usar plataformas confiáveis.

2. Pagamento só com garantia

Não pague anda antecipadamente sem garantias, ainda mais se a oferta parecer muito boa. Desconfie de sites que aceitam exclusivamente pagamentos via Pix ou boleto.

Publicidade

3. De olho nos anúncios

Tente confirmar se os anúncios são verdadeiros. Avalie se o perfil do anunciante é oficial, observando o selo de verificação e o histórico de postagens. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o estabelecimento.

4. Verifique o link do anunciante

Cuidado com sites falsos, perfis de redes sociais e remetentes de e-mails desconhecidos. Prefira digitar o endereço do site diretamente no navegador, com cuidado para não errar.

5. Desconfie da pressa

Se o vendedor estiver com muito senso de urgência, desconfie. Ignore promoções que exigem pagamento de taxas para prêmios e anúncios que pressionam por decisão rápida, sobretudo se limita a possibilidade de pesquisar a veracidade.