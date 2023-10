A Receita Federal alerta que golpistas estão enviando mensagens de Whatsapp para microempreendedores individuais (MEIs) e outros empresários enquadrados no Simples Nacional, oferecendo falsos descontos no pagamento de tributos via Pix.

O órgão divulgou comunicado esclarecendo que não envia boletos ou Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para pagamento por e-mail ou WhatsApp e que também não condiciona a concessão de isenções ou reduções de multas e juros ao pagamento por Pix.

“A emissão de DAS ou DAS-MEI para pagamento de débitos em cobrança é feita no Portal do Simples Nacional ou no Portal e-CAC com acesso via código de acesso ou certificado digital ou ainda conta gov.br nível prata ou ouro”, diz a Receita.

As mensagens que oferecem falsos descontos circulam após a Receita Federal notificar no mês passado, por meio de caixa postal eletrônica no Portal do Simples Nacional, mais de 393 mil MEIs que têm débitos com o órgão ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGNF), para que regularizem a situação e não sejam excluídos do regime de tributação a partir de 01/01/2024.

Receita alertou para mensagens de golpistas que oferecem desconto falso no pagamento de tributos pelo Pix. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Veja algumas das principais dicas para evitar cair em golpes: