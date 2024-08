Recentemente, a Febraban emitiu um alerta para o fato de que golpistas têm utilizado cada vez mais o Pix para a prática de crimes virtuais - como o golpe do Pix errado, por exemplo. Outro golpe conhecido é o “golpe do 0800″ ou “golpe do falso funcionário”, em que criminosos se fazem passar por funcionários de centrais de atendimento de bancos e pedem para confirmar uma suposta compra, induzindo a vítima a fornecer informações confidenciais.

Em março de 2022, a Febraban já havia assinado um acordo com a Polícia Federal visando criar medidas preventivas, educativas e de repressão a crimes cibernéticos. À época, o acordo havia sido firmado com o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres. A Febraban não informou sobre o teor do novo documento ou como ele difere desse documento anterior.