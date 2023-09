Google divulga melhores datas para comprar passagens aéreas para este fim de ano

Pode parecer cedo, mas talvez já seja a hora de começar a focar na busca por passagens aéreas para o final de ano. Em um relatório do Google Flights publicado na segunda-feira, 28, novos dados sugerem que viajantes que estão procurando por passagens baratas para o Natal devem começar a comprar mais cedo do que a empresa recomendou na análise de dados do ano passado.

Para viagens que começam em meados de dezembro, “é mais provável que você encontre ofertas no início de outubro”, disse o relatório do gerente de produto da empresa, James Byers. “A média de preços tende a ser mais baixa 71 dias antes da partida - uma grande mudança em relação aos nossos insights de 2022, que descobriram que a média de preços era mais baixa apenas 22 dias antes da viagem”.

O relatório de 2022 também dizia que a queda nos preços para viagens domésticas de Natal aconteciam entre 20 a 88 dias antes do feriado. Agora, a empresa está prevendo que viajantes encontrem a típica faixa de preços baixos 54 a 78 dias antes da viagem.

Outubro

Para o Natal de 2023, isso significa que os usuais preços baixos de passagens aéreas devem ocorrer por volta da primeira semana de outubro até o fim do mês. Segundo o Google, o dia 12 de outubro deve ter as passagens aéreas mais baixas nos Estados Unidos para aqueles que desejam viajar antes do Natal. Já o dia 15 de outubro pode ser o melhor dia de reservas aéreas para aqueles que desejam partir propriamente no feriado.

O que não muda em relação ao relatório de 2022, segundo Byers, é evitar partidas no fim de semana e escolher voos com escala em vez de voos diretos são algumas das melhores maneiras de economizar em passagens aéreas – feriados e outros.

71 dias de antecedência

Scott Keyes, fundador do site de reservas de voos baratos Going.com, disse que precisaria ver a metodologia do Google para avaliar seus dados mais recentes. Mesmo assim, ele alerta aos viajantes para que não marquem os 71 dias antes da viagem como o dia previsivelmente mais barato. Em vez disso, eles devem olhar esse cronograma como o ponto de partida em que voos baratos têm mais chances de surgir.

Segundo a análise do Going, viajantes devem procurar pela chamada Janela Cachinhos Dourados — nem muito cedo, nem muito tarde — para encontrar as melhores ofertas. Para voos domésticos nos Estados Unidos, Keyes diz que de um a dois meses para viagens fora de pico e de três a seis meses para viagens com alta procura, como Natal e Ano Novo.

Foto: Reprodução/Google Voos

O prazo de 71 dias do Google antes da decolagem está alinhado com a estimativa da janela Cachinhos Dourados fora do pico de Going, mas “é muito menos aplicável para viagens na alta temporada”, disse Keyes por e-mail.

Preços de voo e de hotel

Kayla Inserra, uma especialista em tendências de viagens de consumo da agência de viagens online Kayak, diz que as perspectivas de preços parecem positivas para quem viaja dentro dos Estados Unidos neste inverno. As tarifas de hotéis e aluguel de automóveis estão registrando quedas de até 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, disse ela, e as passagens aéreas domésticas caíram 5%.

Assim como Google Flights, Inserra recomenda acionar alertas de preço agora para suas datas de viagens favoritas e atacar quando você se sentir confortável. Para economizar ainda mais, você pode você pode procurar passagens aéreas mesmo depois de fazer a reserva e procurar tarifas melhores. Graças ao impacto da pandemia nas políticas de reserva das companhias aéreas, é fácil cancelar, obter crédito de voo ou ajustar a sua viagem sem taxas./Washington Post.