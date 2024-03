Segundo pessoas próximas à empresa, Haddad está alinhado ao presidente da estatal, Jean Paul Prates, na estratégia de rever a decisão sobre a retenção o pagamento de dividendos extras. O executivo e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, travam um embate em relação aos rumos da empresa desde o ano passado.

Mas a entrada em campo nesta segunda-feira, 11, com um tom conciliador, ajudou Haddad também a ganhar pontos com o colega de ministério. Tanto que Silveira chegou a destacar a oportunidade de o Ministério da Fazenda ter uma cadeira no conselho da petroleira - o nome indicado para a vaga é o do secretário executivo adjunto da Fazenda Rafael Dubeux.