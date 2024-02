Enquanto ele e sua esposa trabalhavam em espaços próximos em sua casa em Houston, Tyler Loudon frequentemente ouvia suas conversas - mesmo as confidenciais, de acordo com documentos judiciais. Em algumas dessas discussões, foi mencionado que a BP, a empresa multinacional de petróleo para a qual a esposa de Loudon trabalhava, planejava adquirir um grande operador de paradas de caminhões, disseram autoridades. Sabendo dessa informação, Loudon comprou dezenas de milhares de ações da TravelCenters of America, alegaram as autoridades.

PUBLICIDADE Quando o acordo foi anunciado em fevereiro de 2023, Loudon liquidou suas ações para fazer US$ 1,76 milhão, disseram as autoridades. Na quinta-feira, 22, promotores federais anunciaram que Loudon, 41, se declarou culpado por fraude de valores mobiliários. Ele teve confiscado o US$ 1,76 milhão que ganhou com a informação confidencial, disseram as autoridades. Peter Zeidenberg, advogado de Loudon, disse ao The Washington Post que seu cliente “cometeu um erro terrível de julgamento, se arrepende muito e assumiu a responsabilidade por isso”. Um porta-voz da BP se recusou a comentar. A esposa de Loudon, que era gerente de fusões e aquisições da BP, não sabia que Loudon havia se baseado em informações de seu trabalho para comprar ações, de acordo com uma queixa apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) contra Loudon na quinta-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas.

Mulher de Loudon trabalhava para a BP, a empresa multinacional de petróleo Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo

A queixa da SEC decorre de um caso civil separado contra Loudon, que recentemente concordou com uma sentença parcial com a agência do governo federal. “O sr. Loudon aproveitou suas condições de trabalho remoto e a confiança de sua esposa para lucrar com informações que ele sabia serem confidenciais”, disse Eric Werner, diretor regional da SEC, em comunicado. “A SEC permanece comprometida em processar tal má conduta.”

O incidente ocorreu na sequência da pandemia, quando muitos funcionários continuaram a trabalhar em casa. Gerentes e funcionários debateram a produtividade do trabalho remoto nos últimos anos, mas o caso de Loudon lança luz sobre os riscos de discutir informações confidenciais perto de familiares e amigos fora do escritório. No início de 2022, a BP pediu à esposa de Loudon que ajudasse na potencial aquisição da TravelCenters of America, uma operadora de paradas de caminhões e centros de viagem com sede em Westlake, Ohio, e disse a ela que as informações sobre os negócios eram confidenciais, segundo a queixa da SEC.

Ao longo desse ano, Loudon e sua esposa frequentemente trabalhavam em escritórios domésticos a menos de 20 metros um do outro e podiam ouvir as discussões do outro, de acordo com a queixa formal da SEC. Em dezembro de 2022, o casal viajou para Roma, onde a esposa de Loudon trabalhava regularmente na compra e discutia o acordo enquanto Loudon estava sentado nas proximidades - um hábito que continuou depois que eles retornaram aos Estados Unidos e até o anúncio da aquisição, disse a queixa.

A esposa de Loudon também reconheceu aos investigadores que discutiu aspectos da aquisição com Loudon “durante o curso normal de comunicações matrimoniais”, disse a reclamação. “Loudon sabia, ou era severamente imprudente em não saber”, acrescentou a reclamação, “que informações sobre negócios potenciais da BP, incluindo a aquisição da TravelCenters of America, eram informações materiais e não públicas que ele tinha o dever de manter confidenciais”.

46.450 ações vendidas em um dia

Em dezembro de 2022 - no mesmo mês em que a BP fez a oferta pela TravelCenters of America - Loudon começou a comprar ações da operadora de centros de viagem e, no final, coletou 46.450 ações, de acordo com a reclamação. Em 16 de fevereiro de 2023, a BP anunciou que havia adquirido a TravelCenters of America, aumentando as ações da operadora de centros de viagem em quase 71%, disseram os promotores.

Naquele dia, Loudon vendeu todas as suas ações para fazer US$ 1,76 milhão, disseram as autoridades. Em março de 2023, a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira solicitou à BP os nomes das pessoas que tinham conhecimento prévio da aquisição, de acordo com a reclamação. A esposa de Loudon disse ao marido que um ex-funcionário da BP, que havia trabalhado no acordo, reclamou com ela que os advogados da empresa estavam pedindo informações pessoais. Loudon perguntou à esposa se eles seriam investigados; ela disse que sim.

No mês seguinte, Loudon confessou à esposa que havia comprado ações da TravelCenters of America antes que a aquisição fosse anunciada, alegou a reclamação. Ele disse a ela que “queria ganhar dinheiro suficiente para que ela não precisasse trabalhar longas horas”, disse a queixa. A esposa de Loudon, que ficou “chocada”, segundo a queixa formal, contou ao supervisor sobre os negócios, levando a empresa a colocá-la em licença administrativa.