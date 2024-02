Apenas duas pessoas no mundo têm um patrimônio superior a US$ 200 bilhões, segundo o ranking em tempo real de bilionários da Forbes: Elon Musk, CEO da Tesla e da empresa de foguetes SpaceX, e Bernard Arnault, presidente do conglomerado de moda LVMH.

Elon Musk é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 210,6 bilhões Foto: Alessandra Tarantino/AP Foto

Musk

Elon Musk tem um patrimônio líquido de US$ 205,2 bilhões, segundo a classificação da Forbes nesta segunda-feira, 19, em segundo lugar na Lista em Tempo Real de Bilionários da Forbes. Musk cofundou seis empresas, entre elas a Tesla, a SpaceX, a Neuralink e a startup de túneis Boring Company, segundo a revista. Ele possui cerca de 21% da Tesla.

A SpaceX tem um valor de quase US$ 150 bilhões após uma oferta de compra de US$ 750 milhões em junho de 2023. O valor da empresa quase quintuplicou em quatro anos, segundo a Forbes. Já a Boring Company, que visa combater o tráfego ao construir túneis, levantou US$ 675 milhões em abril de 2022, com uma avaliação de US$ 5,7 bilhões.

Em abril de 2022, o conselho do Twitter concordou em vender a empresa para Musk por US$ 44 bilhões. Musk detém aproximadamente 74% da empresa, que agora se chama X.

Arnault

Bernard Arnault é presidente do conglomerado de luxo LVMH Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Já Bernard Arnault e sua família atualmente possuem uma fortuna pessoal de US$ 222 bilhões, de acordo com a Forbes nesta segunda-feira, 19. O empresário francês atua como CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o maior grupo de luxo do mundo, desde que se tornou o acionista majoritário em 1989. O grupo LVMH é composto por 75 marcas de moda e cosméticos.

Arnault também detém a empresa de investimentos Agache, que apoia a empresa de capital de risco Aglaé Ventures, que possui investimentos em negócios como Netflix e ByteDance, empresa-mãe do TikTok, de acordo com a Forbes.

Veja quem são os 10 homens mais ricos do mundo segundo o ranking em tempo real da Forbes desta segunda-feira, por volta das 11h30, horário de Brasília: