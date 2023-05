IA: fabricante de chips Nvidia anuncia novos produtos enquanto se aproxima de valer US$ 1 trilhão

A fabricante de chips Nvidia, agora uma das empresas mais valiosas do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 29, novos produtos e serviços ligados à inteligência artificial, em meio à disparada de suas ações por conta do frenesi envolvendo o tema, diz a Bloomberg. Segundo o veículo, foram anunciados um supercomputador, uma nova plataforma de robótica, uma tecnologia de rede, recursos para videogames e serviços de publicidade.

As novidades foram reveladas pelo CEO da empresa, Jensen Huang, em uma palestra de duas horas realizada na feira Computex, em Taiwan.

As ações da Nvidia dispararam na última semana, subindo mais de 24%, após a empresa prever um enorme salto na receita. A fabricante de chips de gráficos e de inteligência artificial anunciou um lucro trimestral de mais de US$ 2 bilhões e uma receita de US$ 7 bilhões, superando as expectativas de Wall Street. Suas projeções de vendas de US$ 11 bilhões para este trimestre, salto de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior, surpreenderam os analistas, que previam US$ 7,2 bilhões.

A empresa sediada em Santa Clara, Califórnia, se aproxima de alcançar uma avaliação de US$ 1 trilhão, se juntando ao clube exclusivo de empresas como Alphabet, Apple e Microsoft, o que é novidade na indústria de chips. A empresa tem focado em inovações relacionadas à inteligência artificial, alimentada pela alta demanda, e já aparece como um exemplo das mudanças que podem ocorrer no setor de tecnologia a partir do amplo uso da IA.

Novos produtos e serviços de inteligência artificial

Em sua palestra nesta segunda-feira, o CEO Jensen Huang argumentou que as tarefas de computação estão mais complexas e a indústria precisa acelerar para acompanhar o ritmo, pois, para aproveitar todo o potencial da IA, os clientes buscam mais e mais as unidades de computação acelerada e as unidades de processamento gráfico (GPUs, na sigla em inglês), como as fabricadas pela Nvidia. “Chegamos ao ponto de inflexão de uma nova era da computação”, disse Huang, de acordo com a Bloomberg.

CEO da Nvidia, Jensen Huang, fala em palestra na feira Computex, em Taiwan. Foto: Ann Wang/Reuters

A plataforma de supercomputador de IA anunciada pela Nvidia é chamada de DGX GH200 e deve ajudar empresas de tecnologia a criar sucessores para o chatbot da OpenAI, o ChatGPT. A expectativa é que Microsoft, Meta e Google, que correm para conseguir desenvolver algo semelhante, estejam entre os primeiros usuários. Como isso requer muita potência de computação, a Nvidia está oferecendo equipamentos para data centers e construindo seus próprios supercomputadores que os clientes podem usar, incluindo dois novos supercomputadores em Taiwan.

Já a plataforma de robótica tem como objetivo trabalhar pela expansão da Nvidia para outros setores além da tecnologia, servindo como referência para outras empresas na construção de seus próprios robôs para uso em diversas atividades.

O sistema de rede, por sua vez, chamado Spectrum X, usa tecnologia adquirida na compra da Mellanox Technologies em 2020, que visa resolver o problema da velocidade dos dados nos data centers. A empresa inclusive está construindo um data center em Israel para demonstrar a eficácia do sistema.

Nos videogames, o serviço Nvidia ACE for Games usará a inteligência artificial para dar mais personalidade aos personagens secundários dos jogos, que costumam ter apenas falas roteirizadas e repetitivas. O serviço está em testes e deve trazer proteções para não haver falas inapropriadas dos personagens.

Por fim, a Nvidia firmou parceria com a empresa de comunicações WPP Plc, para usar a inteligência artificial e o metaverso como ferramentas para reduzir o custo da produção de peças de publicidade, por meio do uso da tecnologia Omniverse, da Nvidia. / COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS