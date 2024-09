IBGE: servidores protestam contra gestão de Pochmann; órgão diz que manterá diálogo

As críticas englobam a portaria que determina o retorno de trabalhadores ao regime parcialmente presencial, a migração de servidores para instalações em bairros considerados de difícil acesso, a falta de transparência na criação de uma fundação de direito privado chamada IBGE+ e alterações no Estatuto do instituto. A atual gestão afirma que as mudanças foram debatidas interna e externamente e que a revisão do estatuto do órgão cabe à presidência determinar e organizar. A direção do IBGE também acusa o sindicato de romper as conversas e disse que manterá diálogo com os servidores (leia mais abaixo).

Trabalhadores pediam “mais diálogo, menos autoritarismo”, em adesivos. Em faixas estendidas na fachada do edifício, os trabalhadores clamavam por “mais respeito” ao órgão. Segundo os manifestantes, 49,4% dos trabalhadores do instituto estão atuando presencialmente, 30,9% estão no regime híbrido, e os demais (19,7%) permanecem em trabalho remoto. A entrega de resultados do corpo técnico tem sido 100% eficaz, de acordo com os servidores.