O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) acelerou a 0,74% em dezembro, ante alta de 0,59% em novembro. No acumulado em 12 meses, o índice encerrou o ano com queda de 3,18%, a menor taxa registrada desde o início de sua série histórica. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 28, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A aceleração do índice em dezembro foi mais intensa do que a mediana das estimativas colhidas pelo Estadão/Broadcast, que previa alta de 0,67%. O intervalo das projeções variava de 0,42% a 0,91%.

Nesta leitura, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,71% para 0,97%. O indicador de preços no atacado encerrou 2023 com recuo de 5,60% no acumulado em 12 meses, que também é o menor nível da série histórica, segundo a FGV.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), por outro lado, arrefeceu de 0,42% em novembro para 0,14% em dezembro. Com o resultado, o indicador encerrou 2023 com alta acumulada de 3,40%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou de 0,26% em dezembro, ante alta de 0,10% na leitura anterior. Com isso, a alta acumulada em 12 meses em 2023 foi de 3,32%.