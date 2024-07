IPCA-15 fica em 0,30% em julho, acima do esperado pelo mercado

De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em julho. “A maior variação e o maior impacto positivo vieram de Transportes (1,12% e 0,23 ponto porcentual), seguido por Habitação (0,49% e 0,07 ponto). Por sua vez, o grupo Alimentação e Bebidas teve recuo de 0,44%, após oito meses consecutivos de alta”, diz a nota do instituto. “As demais variações ficaram entre o -0,08% de Vestuário e o 0,33% de Saúde e cuidados pessoais.”

Ainda segundo o IBGE, no grupo Alimentação e Bebidas, a alimentação no domicílio recuou 0,70% em julho. “Contribuíram para esse resultado as quedas da cenoura (-21,60%), do tomate (-17,94%), da cebola (-7,89%) e das frutas (-2,88%). No lado das altas, destacam-se o leite longa vida (2,58%) e o café moído (2,54%).”