Japão inicia programas para atrair ‘nômades digitais’ de todo o mundo

Richard Keil é alemão, mas qualquer lugar do mundo pode ser seu local de trabalho, desde que ele tenha seu computador e wi-fi. Se houver também uma sala para reuniões online, seria perfeito. Engenheiro de software de 26 anos que trabalha para uma empresa de TI baseada na Alemanha, Keil viajou e trabalhou remotamente em países como Malásia e Singapura.

"Eu diria que a parte boa (deste estilo de trabalho) é a flexibilidade. A opção de ver e experimentar um país diferente", disse ele. "Sou livre para escolher meu local de trabalho." Pessoas como Keil são chamadas de nômades digitais. São pessoas que fazem trabalho remoto enquanto viajam pelo mundo. O termo apareceu pela primeira vez no final dos anos 1990, mas a pandemia da covid-19 fez com que mais pessoas adotassem essa maneira de viver e trabalhar, de acordo com a Associação Japonesa de Nômades Digitais em Mitane, distrito localizado em Akita.

O governo japonês está tentando atrair mais nômades digitais como parte dos esforços para impulsionar as economias regionais e criar oportunidades de negócios.

Durante uma estadia no Japão, entre agosto e setembro deste ano, Keil trabalhou remotamente no S-Tokyo, um escritório de coworking no bairro de Chuo, em Tóquio, reaberto em abril e que atende nômades digitais.

O escritório fica aberto 24 horas por dia, já que a maioria de seus clientes trabalha para empresas localizadas fora do Japão, e há funcionários que falam inglês no local. Durante seu tempo no Japão, Keil explorou pontos turísticos à noite em Tóquio, enquanto ficava em uma casa compartilhada. Ele também viajou para áreas rurais nos fins de semana.

O S-Tokyo oferece eventos para ajudar nômades digitais a se encontrar e conhecer locais japoneses. O local também proporciona oportunidades para nômades digitais e executivos de empresas de várias regiões do Japão trocarem ideias.

“Me sinto confortável ficando no Japão, porque oferece boa infraestrutura digital”, disse Keil.

Richard Keil trabalha em seu computador na S-TOKYO, um escritório de coworking para nômades digitais, em Chuo Ward, Tóquio Foto: The Japan News

Segundo o site de informações de viagem dos EUA A Brother Abroad, estima-se que existam cerca de 35 milhões de nômades digitais em todo o mundo. Como muitos deles têm alta renda e tendem a ficar mais tempo em um país do que os turistas, acredita-se que contribuam para a expansão das economias locais. Também se espera que eles criem novas oportunidades de negócios interagindo e promovendo pessoas com habilidades de TI.

O que o Japão oferece aos nômades digitais

O governo japonês e os municípios intensificaram esforços para trazer nômades digitais para o país. A Agência de Turismo do Japão escolheu cinco programas de residência oferecidos por municípios locais e empresas como projetos-piloto. A agência está fornecendo até 10 milhões de ienes (cerca de R$ 380 mil, ao câmbio desta segunda-feira, 4) para cada projeto. Todos devem ser realizados até janeiro do próximo ano, e os impactos nas economias locais e pontos que precisam de melhoria serão revisados.

No dia 1º de outubro, ocorreu a abertura do “Colive Fukuoka”, um evento de um mês para atrair nômades digitais para a cidade. Esperando receber cerca de 400 nômades digitais de mais de 50 países e regiões, o evento apresentou muitos programas turísticos, incluindo barracas oferecendo comidas locais — uma opção popular para visitantes na cidade — e uma experiência em uma casa-barco chamada yakatabune. A convenção também ofereceu eventos de encontro para nômades digitais e membros de startups locais, já que a cidade espera que esse tipo de interação leve a novas oportunidades de negócios.

A administração local sediou o mesmo evento em outubro do ano passado, com a participação de 49 nômades digitais de 24 países, que gastaram em um mês cerca de 20 milhões de ienes (cerca de R$ 760 mil). Toshio Haraguchi, chefe da Seção da Indústria de Turismo da cidade, disse: “Queremos promover Fukuoka para que a cidade se torne um destino para nômades digitais”. O governo criou um visto para nômades digitais. Se certas condições, como uma renda anual de mais de 10 milhões de ienes (cerca de R$ 380 mil), forem atendidas, indivíduos podem obter o visto que permite que fiquem por até seis meses. “É um passo significativo que o governo tenha reconhecido nômades digitais por meio de iniciativas, incluindo a criação desse visto”, disse Ryo Osera, um executivo da Associação Japonesa de Nômades Digitais.

Ao mesmo tempo, ainda há muita margem para melhoria, diz ele. O visto tem certas desvantagens, como uma estadia mais curta em comparação com vistos semelhantes na Coreia do Sul e em Taiwan, e a incapacidade dos portadores do visto de assinar contratos de trabalho com empresas domésticas durante sua estadia.

Osera, 41, disse: “Para atrair mais nômades digitais, precisamos criar um ambiente que facilite para eles permanecerem e trabalharem confortavelmente”.