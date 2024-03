Jeff Bezos, fundador da gigante do comércio online Amazon, recuperou o posto de pessoa mais rica do mundo, destronando o magnata sul-africano Elon Musk no Índice de Bilionários da agência Bloomberg, segundo relatório divulgado na noite de segunda-feira, 4.

Na quarta-feira, 6, no entanto, o ranking mudou novamente e o CEO francês do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault, desbancou o segundo lugar de Musk no ranking das pessoas mais ricas do mundo. O dono da Tesla passou então para o terceiro lugar, com uma fortuna atual de US$ 192 bilhões. Bezos, por sua vez, tem uma fortuna atual de US$197 bilhões, ainda em primeiro lugar na lista, seguido por por Arnault, com R$ 195 bilhões.

Jeff Bezos supera Elon Musk e se torna pessoa mais rica do mundo

Musk, que também é dono da rede social X (antigo Twitter) e da empresa aeroespacial SpaceX, viu sua riqueza cair em mais de US$ 30 bilhões (R$ 148 bilhões) à medida que o preço das ações da Tesla caíram 25% nos últimos meses. Para agravar os problemas de Musk, um tribunal aprovou em janeiro a anulação do seu enorme acordo de compensação e cobrança com a Tesla, avaliado em US$ 55,8 bilhões (R$ 276 bilhões) e originalmente assinado em 2018.

Bezos, que não é mais CEO da Amazon, se beneficiou do aumento do preço das ações da gigante comercial. Mesmo depois de vender recentemente US$ 8,5 bilhões (R$ 42 bilhões) em ações, ele continua sendo o maior acionista da empresa.

Veja a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg*

Jeff Bezos - US$197 bilhões Bernard Arnault - US$ 195 bilhões Elon Musk - US$192 bilhões Mark Zuckerberg - US$176 bilhões Bill Gates - US$ 149 bilhões Steve Ballmer - US$ 139 bilhões Warren Buffett - US$ 132 bilhões Larry Ellison - US$ 126 bilhões Larry Page - US$ 122 bilhões Sergey Brin - US$ 116 bilhões

*Informações do dia 6 de março de 2024

/Com AFP