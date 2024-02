Apesar de tudo, Bolsonaro ainda é, para o bem ou para o mal, conforme o ponto de vista, a grande liderança da direita brasileira. E com ou sem sua participação nas eleições e com ou sem sua prisão, ele continuará a ser decisivo para qualquer candidato de direita e até de centro-direita tentar evitar a reeleição de Lula em 2026. Querer ignorar ou negar seu protagonismo no cenário político nacional, achando que basta enquadrá-lo como “golpista”, “fascista”, “nazista” e “extrema direita” para derrubá-lo, é fechar os olhos a um fenômeno cuja compreensão é fundamental para qualquer análise séria que se faça hoje da correlação de forças políticas no País.

Agora, embora a convocação para o ato na Paulista tenha partido do próprio Bolsonaro, com o objetivo de mostrar sua força num momento em que se tornou alvo da Justiça e da vingança de seus opositores, a manifestação superou o apoio ao ex-presidente e acabou adquirindo um caráter suprapartidário, ao reunir políticos de oposição de diferentes legendas, entre eles quatro governadores de Estado – Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Jorginho Mello, correligionário do ex-presidente no PL –, além do prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB).

Sanduíche de mortadela

Milhares de pessoas que não podem ser consideradas como “bolsonaristas raiz” e “golpistas” também participaram do ato, sem receber sanduíche de mortadela ou qualquer tipo de remuneração para estar presentes, como acontece, muitas vezes, em manifestações realizadas pelos sindicatos e pelo PT.

Ainda que ninguém portasse faixas e cartazes com palavras de ordem, como em qualquer manifestação que se preze, num sinal evidente do nível a que chegaram a censura e a autocensura hoje no País, não é preciso ser PhD em ciência política para saber o que levou essa turma toda à Paulista. Eles estavam lá para protestar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os rumos do governo petista e tudo-isso-que-está-aí, mesmo que, para muitos, Bolsonaro esteja longe, muito longe, de representar o perfil ideal para comandar o País ou liderar a direita, no sentido mais amplo do termo, daqui para a frente.

Alguns analistas calcularam um número menor de presentes ao ato do que a Secretaria de Segurança. O Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, falou em 185 mil participantes. Citando “especialistas da USP”, o site 247, que apoia Lula e o governo do PT, disse que foram apenas 30 mil, numa tentativa de minimizar a importância do evento. Mas, qualquer que tenha sido o total de participantes, as fotos da manifestação falam por si mesmas e são suficientes para mostrar que tinha muita gente, muita gente mesmo, na Paulista – e é isso o que importa, no frigir dos ovos.