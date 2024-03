Hoje, temos 63% dos países do mundo com alguma regulamentação sobre licença-paternidade, segundo o World Policy Analysis Center. Desses, a maioria ainda diferencia licença-maternidade e paternidade, institucionalizando que o papel da mãe cuidadora é diferente do atribuído ao pai cuidador. No Brasil, a licença-paternidade é de 5 dias – 20 dias para empresas cidadãs. Recentemente, o Supremo decidiu que há omissão legislativa sobre a regulamentação da licença-paternidade. A sociedade civil, como a Coalizão Licença-Paternidade, que tem o lema “5 dias é pouco”, cobra mudanças do Legislativo.

Por que não esperamos que homens cuidem, de fato, de seus filhos? As respostas dos economistas da área são muitas: uma visão tradicional de divisão de trabalho por gênero, normas culturais, custos para os empregadores, prioridades políticas.

Homens formam o “establishment” político e econômico. São eles os tomadores de decisão. Logo, a razão fundamental para não termos licença-paternidade igualitária é porque os homens, em média, não querem cuidar de seus filhos. Essa escolha social revela a preferência coletiva de quem detém o poder de decisão na formação de políticas públicas.