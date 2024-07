Podemos pensar em lobby de duas formas. Primeiro, o lobby pode ser uma transferência de informação de um grupo mais informado, como uma empresa, para o governo. Essa informação pode ser útil para a condução da política econômica geral ou pode ser conflitante com o interesse público. Um bom exemplo de lobby positivo aconteceu depois da crise econômica. A regulação Dodd-Frank determinou que determinados ativos deveriam se manter nos balanços dos bancos. Empresas financeiras de pequeno porte seriam particularmente prejudicadas, o que poderia reduzir o nível de competição no setor e prejudicar consumidores. Elas comunicaram isso ao governo, que reagiu melhorando a regulação.

A outra forma de lobby, talvez a mais conhecida, é o “quid pro quo”. Um grupo de interesses oferece recursos para campanha em troca de uma política que o beneficie. O conflito de interesses aqui pode ser grande, enviesando decisões de políticas econômicas. Nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, gastos com campanhas giram em torno de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões por ano, enquanto custos de lobby chegam a US$ 3 bilhões ou US$ 4 bilhões por ano.

O Brasil exige mais imaginação dos cientistas políticos e economistas. Há por aqui o lobby ideocrático. Ganham acesso ao poder aquelas empresas que se identificam com a ideologia de quem governa. Usualmente, esse lobby vem camuflado de uma imagem de geração de emprego, de melhora da produtividade e do bem-estar da nação.