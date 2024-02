O debate entre economistas sobre guerras é peculiar. Quando ainda era aluna de graduação, ouvi de um professor que guerras poderiam ser boas para a economia. A ideia era algo de que há incentivos para aumento de tecnologia. Além disso, seria preciso considerar o processo de reconstrução pós-guerra, que pode gerar benefícios. O Japão era citado como um bom exemplo.

A discussão fica muito reduzida e passa do ponto de tal forma que se perde o principal. Nunca saberemos o que teria sido do mundo sem a guerra A ou a guerra B. As vidas que se perderam, os traumas gerados que assombram gerações, não são mensuráveis economicamente. A discussão pseudo-objetiva, que por vezes é mascarada por dados e debates acalorados sobre definições, serve como uma cortina intelectual ao essencial. Guerras matam, traumatizam, desumanizam.

A humanidade se fez aquilo que ela é hoje de forma sangrenta. Na história recente, após a 2.ª Guerra e os horrores do Holocausto, sinalizamos que queríamos tentar algo diferente. A assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criação da ONU e a própria criação do Estado de Israel mostravam que desejamos tentar o diálogo ao invés do conflito armado.