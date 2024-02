THE NEW YORK TIMES - Os recentes ataques a navios comerciais no Mar Vermelho pelos militantes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, forçaram as empresas a pagar taxas de seguro mais altas ou a redirecionar as mercadorias pela África, adicionando custos e atrasos que poderiam prejudicar as margens de lucro das empresas e, em última análise, aumentar os preços para os consumidores.

PUBLICIDADE Muitos executivos cujas empresas transportam mercadorias pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez disseram que o impacto até agora tem sido limitado, em parte devido às lições que aprenderam com as interrupções mais graves na cadeia de suprimentos mundial durante o pior momento da pandemia de covid. “Daqui para frente, as interrupções atingirão as empresas”, disse David Simchi-Levi, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. “Hoje é o Mar Vermelho, amanhã será outra coisa”. Os ataques no Mar Vermelho, que movimenta cerca de 12% do comércio global, forçaram as empresas a tomar decisões difíceis. Passar pelo Mar Vermelho significaria correr o risco de um ataque aéreo e pagar mais pelo seguro. Evitar a rota aumenta os atrasos dispendiosos.

Navio grego 'Zografia' em Ismailia, no Egito, onde passa por reparos após sofrer ataque dos houthis Foto: Escritório da Autoridade do Canal de Suez / EFE

Os preços do frete marítimo dispararam desde meados de dezembro, mais do que triplicando na rota Ásia-Europa e mais do que dobrando entre a Ásia e a Costa Leste dos Estados Unidos, de acordo com a empresa de análise Xeneta.

Por enquanto, os analistas esperam que o impacto sobre os consumidores permaneça limitado. O frete representa uma pequena parte do custo total de um produto, observaram os analistas da Goldman Sachs. Eles estimam que as interrupções acrescentarão apenas um décimo de um ponto porcentual à taxa de inflação global este ano.

Ainda assim, é uma preocupação para analistas e investidores, que questionaram o problema durante as apresentações de resultados das empresas. Veja a seguir o que os líderes empresariais têm dito.

Publicidade

As empresas europeias serão as primeiras a sentir isso.

O Mar Vermelho é uma rota particularmente importante para as empresas que transportam mercadorias da Ásia para a Europa. Essas mercadorias agora custam mais para serem transportadas e demoram mais para chegar.

Isso também pode afetar a produção na região. As interrupções fizeram com que a Tesla e a Volvo suspendessem a produção na Europa. Os fabricantes de automóveis dependem da produção just-in-time, na qual as peças chegam a uma linha de montagem pouco antes de serem necessárias, o que deixa pouco espaço para atrasos no envio.

Doc Martens

O executivo-chefe da fabricante britânica de calçados, Kenny Wilson, disse que a empresa enfrentou grandes atrasos na Europa, mas quase não sentiu impacto na Ásia ou nos Estados Unidos. As empresas da Grã-Bretanha foram as mais afetadas pelos atrasos nas remessas em janeiro, de acordo com a S&P Global.

“Obviamente, há uma implicação de custo nisso”, disse Wilson aos analistas em uma teleconferência de resultados em 24 de janeiro. “E acho que, na verdade, a questão é mais sobre qual seria o impacto no próximo ano se isso continuar.”

Bang & Olufsen

Nikolaj Wendelboe, diretor financeiro da empresa dinamarquesa de equipamentos de áudio Bang & Olufsen, disse aos analistas, em uma ligação telefônica no dia 10 de janeiro, que a empresa estava transferindo algumas remessas para o transporte aéreo ou ferroviário.

“Haverá um pequeno aumento de custos e alguns prazos de entrega mais longos, mas não é nada comparado ao que vimos durante a crise da covid, pelo menos não o que vemos neste momento”, disse Wendelboe.

Logitech

Chuck Boynton, diretor financeiro da Logitech, fabricante suíça de teclados de computador, mouses e outros acessórios, disse que a empresa estaria enviando mais de seus produtos fabricados na Ásia por via aérea em vez de marítima. Embora isso seja mais caro e possa afetar os lucros, é melhor do que ficar com pouco estoque, disse ele.

Publicidade

“Vamos consumir alguma margem para cuidar da satisfação do cliente”, disse Boynton aos analistas em 23 de janeiro.

Navio americano atacado por drone dos Houthis que carregava uma bomba; rebeldes iemenitas dizem atacar apenas navios que iriam para Israel Foto: Marinha Indiana / AP

Empresas americanas estão menos expostas

As mercadorias importadas pelos Estados Unidos não dependem tanto da travessia do Mar Vermelho. Ainda assim, as empresas e os consumidores americanos estão sujeitos ao aumento geral das taxas de frete global.

Houthis lutam contra o governo iemenita e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita; rebeldes se colocaram a favor do Hamas Foto: Osamah Abdulrahman / AP Photo

1-800-Flowers

Bill Shea, diretor financeiro da 1-800-Flowers, disse que a empresa só começaria a sentir os efeitos se as interrupções continuassem durante o verão.

Publicidade

“A maior incógnita é quanto tempo os problemas no Mar Vermelho persistirão e se isso afetará as negociações futuras e a temporada de férias do próximo ano”, disse Shea a analistas financeiros.

Ethan Allen

Farooq Kathwari, executivo-chefe da Ethan Allen Interiors, disse aos analistas que a fabricante de móveis não estava tão exposta à turbulência quanto outras porque a maioria de seus produtos era fabricada na América do Norte.

“Mas se a maior parte de nossos produtos viesse do exterior, isso seria um problema”, disse ele em uma teleconferência de resultados em 24 de janeiro.

“Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.”