Lula chama aprovação da reforma tributária de ‘fato histórico’ e pede palmas para Haddad em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 16, que a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional nesta semana foi um “fato histórico” e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “merece uma salva de palmas” por ter coordenado o projeto.

Lula participa de evento do programa Minha Casa Minha Vida no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo - onde também acena apoio à campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na eleição pela Prefeitura de São Paulo do ano que vem.

Lula destacou a aprovação da reforma “em uma votação democrática, num Congresso em que a gente tem minoria” e agradeceu também o trabalho do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e de parlamentares que articularam a reforma.

Presidente Lula participa de evento do programa Minha Casa Minha Vida com o pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Foto: Taba Benedicto/Estadão

“Mas a capacidade do Haddad, do Padilha, do (senador) Jaques Wagner, do (líder do governo na Câmara) José Guimarães e de todos os deputados que depois vou citar os nomes aqui, foi tão grande que pela primeira vez na história conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro”, disse o presidente.