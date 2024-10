Lula critica mandatos de diretores nas agências reguladoras: ‘foram indicados pelo governo passado’

“Temos agência de regulação que não regula nem fiscaliza”, disse o presidente durante live com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), candidato à prefeitura da capital paulista. “Há pessoas em agências reguladoras que foram indicadas pelo governo passado, inclusive no Banco Central”, afirmou.

Atualmente, a lei das agências prevê mandatos “não coincidentes”, o mesmo adotado no Banco Central. Dessa forma, o presidente eleito precisa conviver, por um período de tempo, com diretores que não escolheu, uma vez que as substituições são graduais.