Macy’s fechará 150 lojas ao apostar em marcas de luxo

THE WASHINGTON POST - A Macy’s planeja fechar 150 lojas de departamentos e priorizar suas marcas de luxo, enquanto busca se reinventar em meio à queda nas vendas.

PUBLICIDADE A empresa planeja ter uma área de atuação menor, de 350 lojas, à medida que corta as lojas “improdutivas”, anunciou na terça-feira. A empresa também espera expandir sua presença em lojas de luxo em 20%, com 30 novas lojas Bluemercury e 15 lojas sob o guarda-chuva da Bloomingdale’s, incluindo os outlets da Bloomingdale’s e lojas menores da Bloomies. Para as lojas com a marca Macy’s, a empresa planeja investir mais em locais menores. A empresa tem 12 lojas de formato pequeno da Macy’s e já disse anteriormente que abrirá mais 30 nos próximos dois anos.

“Estamos tomando as medidas necessárias para revigorar o relacionamento com nossos clientes por meio de experiências de compra aprimoradas, sortimentos relevantes e valor atraente”, disse o CEO da Macy’s, Tony Spring, em um comunicado.

Buscando se reinvestir em meio à queda nas vendas, empresa tem a intenção de contar com um portfólio de 350 lojas. Foto: AP / AP

As vendas nas lojas de departamento da Macy’s caíram 2,5% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em comparação, a Bloomingdale’s e a Bluemercury se saíram bem, com ganhos de 3,5% e 7,8%, respectivamente.

A Macy’s vem enfrentando uma tentativa de aquisição por parte de duas empresas de investimento, Arkhouse Management e Brigade Capital Management, que lançaram uma batalha para obter assentos no conselho da Macy’s depois que a administração rejeitou uma oferta de aquisição de US$ 5,8 bilhões.

O varejista espera poder trazer os clientes de volta, concentrando-se em suas marcas especializadas. Isso significa revitalizar algumas de suas marcas mais antigas e criar novas, além de fazer investimentos como a renovação das lojas Bluemercury.

Publicidade

“Essa estratégia foi projetada para criar uma Macy’s, Inc. mais moderna, que deverá gerar um valor significativo para nossos acionistas nos próximos anos”, disse Spring.

No mês passado, a empresa anunciou que demitiria cerca de 3,5% de sua força de trabalho, aproximadamente 2.350 funcionários. As ações da Macy’s caíram cerca de 1% nas negociações do pré-mercado na terça-feira.