Hors concours, Bueno Netto lidera mudança urbana na capital paulista

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - Navegar pelo desenvolvimento urbano recente de São Paulo é também fazer uma viagem pelas transformações que o engenheiro Adalberto Bueno Netto vem imprimindo à cidade desde que fundou sua empresa, em 1975. Bueno Netto foi escolhido hors concours pelo Master Imobiliário.

“É muito gratificante receber a lembrança espontânea dos meus pares. Não gosto da palavra envaidecido, mas não me ocorre outra”, diz. A indicação, talvez, não se deva exclusivamente aos 3,5 milhões de metros quadrados de áreas em desenvolvimento por sua empresa ou pelos projetos arrojados que levam sua assinatura. Seus pares também devem ter percebido o lado visionário do empreendedor, que transforma grandes vazios em objeto de desejo dos clientes, e a sensibilidade de quem, apesar de bem-nascido, se preocupa em suavizar o caminho dos que lutam pela sobrevivência.

O grupo Bueno Netto é formado por quatro unidades de negócios: Benx Incorporadora, Benx Investimentos, dedicada ao mercado imobiliário, BN Engenharia e BEM Imobiliária. Há seis anos, a incorporadora criou a linha Viva Benx, com a qual entrou no negócio de apartamentos populares, por meio do então programa Minha Casa Minha Vida.

A premissa para a construção desses imóveis é que sejam bem localizados e tenham boa infraestrutura – com piscinas, quadras esportivas, academias de ginástica e, principalmente elevadores. “É justo que o cliente passe 30 anos pagando por uma residência e, quando já estiver mais velho, não tenha sequer um elevador?” O empresário, nascido na capital paulista há 70 anos, se diz um apaixonado pela cidade, mas reconhece que São Paulo é desumana. “As moradias populares, em geral distantes dos centros, fazem com que o morador tenha de gastar de três a quatro horas para chegar ao trabalho ou voltar para casa. Isso é desumano e improdutivo”, completa.

Localização

Por isso, as residências da marca Viva Benx estão em regiões nobres de São Paulo, como o conjunto residencial nas proximidades da emblemática avenida Faria Lima, novo coração financeiro e de inovação da capital paulista. Ou bem localizados, como o que fica na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, ao lado dos centros de treinamento de São Paulo e Palmeiras. “Tem de ter ônibus e metrô por perto, precisa ter lazer por perto. Em resumo, precisa oferecer qualidade de vida”, diz Bueno Netto, que contabiliza 23 empreendimentos já entregues com a marca Viva Benx.

Bueno Netto diz que gosta de fazer transformações urbanas e cita alguns exemplos dessas intervenções, como a realizada na Vila Olímpia, na zona sul paulistana. Há 30 anos, na região predominavam galpões e ruas alagadas e quase nenhuma infraestrutura, lembra ele. Foi então que um grupo de incorporadores, liderado por Bueno Net to, iniciou o projeto que consolidou a nova Vila Olímpia. Em pouco tempo, o grupo Bueno Netto iniciou o desenvolvimento do bairro, inaugurando dezenas de projetos e atraindo grandes investimentos. A empresa também liderou a organização de empresários e da sociedade civil para pressionar o poder público a realizar melhorias no bairro. Assim nasceu o Movimento Colmeia, organização não governamental (ONG) que uniu forças de investidores e moradores da Vila Olímpia para organizar o desenvolvimento local.

Rapidamente, a mudança foi radical e significativa: novos e grandes edifícios surgiram na paisagem, acompanhados de duas novas avenidas, calçadas largas, ruas com coleta de lixo, segurança, câmeras de vigilância, iluminação, limpeza regular, fiação elétrica subterrânea, projetos de paisagismo e de arborização, entre outras tantas melhorias, além de infraestrutura para internet e integração comunitária online através da Central de Segurança do Movimento Colmeia, que vem transformando a Vila Olímpia em um bairro melhor para trabalhar e viver.

Região cada vez mais valorizada e beneficiada pela chegada de investimentos nos últimos anos, onde a Bueno Netto construiu 26 edifícios, o bairro é hoje um importante e concorrido polo corporativo. Não muito longe dali, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Bueno Netto deixou sua marca com dois edifícios que se tornaram ícones da arquitetura moderna da cidade, os edifícios das agências de publicidade DM9DDB e MPM, lançados no início dos anos 2000.

Global

A mais nova joia da coroa do grupo também tem a marca da transformação urbana que Bueno Netto faz questão de imprimir. Trata-se do Parque Global, maior projeto em execução do grupo, também considerado o maior projeto imobiliário em desenvolvimento da América Latina, em parceria com a Related Brasil.

Concepção artística de uma praça do Parque Global; empreendimento é a mais nova joia da coroa do grupo. Foto: Benx Incorporadora

Trata-se de um bairro planejado de alto padrão na zona sul, ao lado da Marginal Pinheiros. Além de prédios residenciais, terá shopping center e um complexo com áreas de inovação, saúde e educação. “Teremos um hospital que é referência no País”, afirma Bueno Netto sem, no entanto, dar mais detalhes a respeito da marca com a qual já fechou negócio. Na esteira do empreendimento, o empresário trabalha ativamente na despoluição do Rio Pinheiros.

Bueno Netto é um amante dos esportes. De 1985 a 1987, disputou dois campeonatos mundiais de caça submarina e conquistou um vice-campeonato brasileiro – e fala dessa paixão com o mesmo entusiasmo com que fala de suas obras e intervenções urbanísticas.